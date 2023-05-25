英首相府栏杆遭车冲撞，警方初步判定非恐怖攻击

英国/社会

英首相府唐宁街栏杆遭客车冲撞，警方当场逮一名嫌犯。警方傍晚发出的最新声明，初步判定此事件非恐怖攻击事件。

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伦敦都会区警察局表示，伦敦时间25日下午4时20分左右，一辆客车朝向唐宁街的栅栏撞去，武装警察当场逮捕了一名男性，目前无人受伤。唐宁街是英国首相官邸所在地。该事件“目前没有被视为与恐怖主义有关”。

根据英国广播公司（BBC），事发时，首相苏纳克（Rishi Sunak）正在唐宁街办公，但后来自后侧出口离开，前往既定行程。警方曾在唐宁街及其周边的大片区域围起封锁线，部分路段实施人车管制。冲撞意外发生后约一个半小时，警方开始逐步解除封锁。

根据警方的声明，遭逮捕的男子涉嫌刑事损害、危险驾驶，调查将持续进行。

BBC发布的现场视频纪录显示，一辆银白色系的客车自唐宁街对面穿过政府大楼林立的主要道路“白厅”（Whitehall），慢速朝唐宁街驶去，在接近栅栏的时候曾短暂减速，随后撞上栅栏。

根据视频，该辆客车明显没有超速，遭逮捕的嫌犯目测为中年男子。

目前没有传出现场有爆炸物。一名36岁的男子（Dean Parker）告诉法新社记者，白车的驾驶者发现自己的车撞上了唐宁街的栏杆，他并没有惊愕。目击者还说，肇事者好像经历了一个小插曲。因为他的车速并不快，不像故意撞栏杆的样子。

根据警方傍晚发出的最新声明，初步判定此事件非恐怖攻击事件。

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