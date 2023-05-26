日本公布对俄罗斯新一轮制裁

周五（5月26日）日本公布对俄罗斯的新一轮制裁，包括冻结数十名个人和团体的资产，并禁止向俄罗斯军事相关组织出口产品，目标锁定俄罗斯的军事、建筑和工程领域。

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日本内阁官房长官松野博一告诉媒体：这次制裁与上周G7峰会的步调一致，日本致力于与七国集团进行更广泛的国际社会合作，以“改善乌克兰的局势”。

根据日本外交部、贸易部和财政部联合发布的一份声明，24名个人和78个组织被列入资产冻结对象名单，其中包括军方高阶官员、涉嫌帮助转移和逃避制裁的人等。

日本还对包括机械制造商在内的80家俄罗斯军事相关组织实施了出口禁令，也将禁止向俄罗斯提供建筑、工程和其它服务。

松野说，日本的新一轮制裁和出口限制，反映了七国集团旨在防止第三国帮助俄罗斯逃避制裁。

松野还严厉批评俄罗斯和白俄罗斯周四签署协议，该协议将莫斯科的战术核武器部署到白俄罗斯，日本认为此举“进一步加剧了紧张局势”。

松野说：“作为世界上唯一遭受过核攻击的国家，日本认为俄罗斯的核武器威胁、以及动用核武器是绝对不允许的。”“日本政府要求俄罗斯和白俄罗斯停止进一步加剧紧张局势的行动，我们继续密切关注事态发展。”

据《日经亚洲》报导，日本今年2月份从俄罗斯进口了23万吨动力煤，比去年同期减少73%。总体而言，俄罗斯煤炭仅占进口量的2%，低于一年前的9%。这表明日本正努力实现七国集团（G7）领导人在2022年的承诺，即逐步取消或禁止俄罗斯煤炭，而这是俄罗斯的重要收入来源。

据日本财务省的数据，2022年4月至2023年2月，日本从俄罗斯进口的动力煤总量约为650万吨，同比下降45%。

同期，日本对印尼煤炭的进口量同比增长28%。这让印尼超过了俄罗斯，跃升为日本的第二大煤炭供应国。此外，日本从加拿大进口数量大约翻了一番，从南非的进口量增长了约6倍。

相比之下，日本2月份对俄罗斯液化天然气的进口量仅同比下降约20%，显示液化天然气寻找替代来源的难度更大。

2022年4月，俄罗斯入侵乌克兰约两个月后，日本政府开始削减对俄罗斯煤炭的依赖。电力公司在这个行动中，发挥了重要作用。在2021财年，俄罗斯是日本的第二大供应商，仅次于澳大利亚。

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