英最新“香港问题半年报告”呼吁废除港版国安法，中方强烈斥责

英国外交部每6个月会向议会发布一次“香港问题半年报告”。在英国政府最近一期的“香港问题半年报告”中，英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利呼吁废除北京于2020年在香港实施的“国家安全法”。

疫情期间，从深圳到香港的一座桥。

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香港当局5月26日谴责英国政府呼吁取消香港国安法，英国则称该法被用来迫害、“压制和诋毁”支持民主的反对派人士。

自1997年香港主权由英国移交中国后，英国外交部每6个月会向议会发布一次“香港问题半年报告”。在英国政府最近一期的“香港问题半年报告”中，英国外交大臣詹姆斯·克莱弗利（James Cleverly）写道，他于2月份联合国的听证会上，强调香港当局如何利用国安法镇压反对派人士，其中许多人已入狱或被迫流亡。

克莱弗利呼吁北京实施联合国人权理事会去年7月一份独立报告中提出的建议，其中包括废除北京于2020年在香港实施的“国家安全法”。

香港当局在一份声明中表示，英国对“一国两制”成功实践下的香港作恶意诋毁和政治攻击，特区政府表示强烈不满和坚决反对，并强烈敦促英国遵从国际法和国际关系的基本准则，“立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。”

英国在其报告提到香港法治逐步被破坏，包括将“曾经属于司法机构的权力”转移给亲中的香港领导人，以及那些面临国家安全指控的人无法在法庭上质疑政府的决定。

克莱夫利在报告的前言中写道：“我们与我们的伙伴站在一起，谴责公民和政治权利以及香港自治权遭持续侵蚀。”

在受到迫害的人中，克莱夫利提到了在9月将面临国家安全审判、被监禁的香港媒体大亨黎智英，并表示他本月已向中国国家副主席韩正表达对黎智英案件的关注。

现年75岁的黎智英创办了亲民主的《苹果日报》，该报于2021年被港警突袭查封。

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