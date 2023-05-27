世卫组织显新颜旧貌？

世卫组织/乌克兰/朝鲜

世界卫生组织排斥台湾与会战绩显固若金汤。但乌克兰顺利成为世界卫生组织（WHO）执行委员会（Executive Board）成员，不仅代表着俄罗斯阻挠失败，同时也被称是新面貌。同时，东南亚国家提出延长朝鲜的世卫执委会席位引发争议，美国等表达遗憾，

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据法新社报道称，俄罗斯阻挠失败，乌克兰取得世卫执委会席位。

世界卫生大会（WHA）目前仍在进行中，这次共有10国加入世卫执委会成员，任期3年。俄罗斯一直想排除乌克兰加入有34个成员的执委会。不过，根据投票结果，本届大会上，乌克兰加入执委会的表决是以123票赞成、13票反对轻松过关。

执委会在世卫扮演重要决策与治理角色，一般来说成员在加入时都是全员点头通过，但这次在莫斯科当局坚持下，今年第76届大会出现1977年来首见的投票表决。

世卫成员国26日还支持一项决议，谴责俄罗斯持续侵略攻打乌克兰、攻击乌国医疗照护服务；俄罗斯则批评说此举让世卫政治化。

乌克兰派驻日内瓦的联合国机构代表菲利潘科（Yevheniia Filipenko）说：“今天的表决是俄罗斯的重大挫败，他们莽撞企图破坏世卫区域委员权力及打乱世卫大会和执委会的各项作为均告失败。”

法国代表团推文祝贺乌克兰克服「俄罗斯阻挠」后说：「“医疗卫生不容政治化。必须允许世卫正常运作。”

俄罗斯代表团则声明称，“我们对于大会表决支持一个只会让执委会工作变得政治化的国家深感遗憾，俄国反对让世卫大会和整个世卫组织的工作政治化。”

据法新社，世界卫生大会（WHA）目前正进行中，不过期间美国对东南亚国家提出延长朝鲜的世卫执委会席位表达遗憾，进一步引发唇枪舌战。

美国代表团指出，美方对于平壤当局不认同世卫的价值观严重关切，批评北朝鲜骇人听闻侵犯、践踏人权的纪录，而这些纪录经常被联合国组织所记下，普遍受到国际社会谴责。美国代表团还批评朝鲜持续发展大规模毁灭性武器和弹道导弹计划，违反联合国安全理事会多项决议。

据法新社，朝鲜代表团则反驳称，有国家企图以卑鄙政治目的和推动对立而让世卫执委会蒙羞，朝鲜对此深感遗憾。

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