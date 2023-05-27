乌武装部队总司令：夺回属于我们的东西的时候到了

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据乌克兰国家通讯社报导，乌克兰武装部队总司令扎卢日内（Valerii Zaluzhnyi）5月27日在其“电报”等社交媒体平台上发布了一则乌军的宣传视频，并附文称“夺回属于我们的东西的时候到了”。该视频描绘了乌克兰部队的战前动员，及向上帝进行祷告。此外，乌克兰国家安全与国防事务委员会秘书达尼洛夫（Oleksiy Danilov）最新在接受英国广播公司（BBC）采访时表示，乌方已准备好对俄军发起期待已久的反攻。

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《纽约时报》报导指，扎卢日内发布的这一宣言伴随着一段制作精良的乌军备战视频，似乎是为了召集一个在15个月的战争中疲惫不堪的国家，并加深俄军内部的焦虑情绪。但扎卢日内没有说明乌军可能在哪里，以及何时试图打破俄罗斯对被占领土的控制。

乌克兰武装部队总参谋部称，创作视频的灵感来自乌克兰民族主义者组织(OUN) 的地区领导人马什查克(Osyp Mashchak) 在1920年代创作的一篇祷告文。但两篇祷告文的文字完全不同。

乌克兰武装部队总参谋部通过脸书表示，“这是为解放乌克兰的祈祷。带着这样的话语和想法，我们英勇的士兵们开始进攻，将乌克兰从俄罗斯占领者手中解放出来，并举起胜利的旗帜。”

此外，达尼洛夫在接受BBC采访时表示，乌方已准备好对俄军发起期待已久的反攻。他不愿透露具体日期，但表示从普京总统的俄罗斯占领军手中夺回领土的反攻可能在“明天、后天或一周内”开始。

达尼洛夫警告说，乌克兰政府在这个决定上“没有权利犯错”，因为这是一个“历史性的机会”，“我们不能失去”。作为乌国家安全与国防事务委员会秘书，达尼洛夫是泽连斯基总统事实上的战争内阁的核心。他罕见地接受BBC的采访却被来自泽连斯基的电话信息打断，召集他开会讨论反攻的问题。

在采访中，达尼洛夫还证实，一些俄罗斯瓦格纳雇佣军正在从巴赫穆特市撤出，这是迄今为止战争中最血腥的战斗地点。但他补充说，瓦格纳正在“重新集结到另外三个地点”，“这并不意味着他们将停止与我们作战”。

达尼洛夫还表示，对俄罗斯开始在白俄罗斯部署核武器一事持“绝对冷静”态度。他说：“对我们来说，这不是什么新闻”。几个月来，乌克兰一直在计划反攻。但乌方希望有尽可能多的时间来训练部队并从西方盟友那里获得军事装备。

与此同时，俄军一直在准备他们的防御。反攻问题事关重大，因为基辅方面需要向乌克兰人民，以及西方盟友表明乌军能够突破俄军的防线，结束军事僵局，并夺回主权领土。

达尼洛夫说，乌克兰武装部队将在指挥官计算出“我们在战争的那个阶段可以获得最佳结果”时开始反攻。

当被问及乌军是否已为发动反攻做好准备时，达尼洛夫回答说：“我们一直都在准备。就像我们在任何时候都准备好保卫我们的国家一样。而且这不是一个时间问题。”

达尼洛夫表示：“我们必须明白，这个由上帝赐予我们——我们国家的历史机遇我们不能失去，这样我们才能真正成为一个独立的、大的欧洲国家。” 他补充说：“它可能在明天、后天或一周内发生。”

达尼洛夫直言：“如果我说出那个或那些事件的开始日期，那就太奇怪了。这不能做…… 我们的国家面前有一个非常负责任的任务。而且我们明白，我们没有权利犯错。”

值得一提的是，达尼洛夫在采访中驳斥了乌克兰的反攻已经开始的说法。他说，自去年2月24日，俄罗斯发动全面入侵之日，“摧毁俄罗斯控制中心和俄罗斯军事装备”就一直是乌军的任务。达尼洛夫说：“在这场战争中，我们没有休息日。”

据《纽约时报》报导，周六上午，没有公开迹象表明在广阔的前线有大规模的部队调动。在整个战争期间，乌克兰和俄罗斯都利用视频和社交媒体开展了强有力的信息宣传活动。但在扎卢日内和达尼洛夫接连发表声明的同时，越来越多的乌方高级官员，包括军事情报负责人在最近几天表示，乌克兰现在拥有了其所需要的东西来进行反攻。

报导称，军事分析家们指出，在许多方面，反攻可能已经开始了。几周来，乌克兰显然一直在寻求为这场战役创造条件，并通过一系列深入敌后的协调打击来“塑造”战场，旨在破坏俄罗斯关键的后勤行动，削弱俄军的作战能力，并损害莫斯科在战场上调动其部队的能力。

周五晚些时候，乌克兰一些被俄罗斯占领的地区的互联网和电信出现故障，使人们更加猜测反攻的开始即将来临。追踪世界各地互联网中断情况的非政府组织NetBlocks称，克里米亚半岛和乌克兰南部扎波罗热地区的部分地区，包括俄军占领的欧洲最大核电站所在地埃内尔霍达尔镇的互联网服务被中断。

据Netblocks报告，互联网服务在别尔迪扬斯克和梅利托波尔也中断了，这两个具有战略意义的城市被俄罗斯变成了军事要塞。该组织报告说：“互联网中断的原因是在克里米亚运营的俄罗斯互联网供应商米兰达媒体（Miranda Media）的工作中断。”

断网事件发生时，俄罗斯和乌克兰互相指责对方准备在离前线不远的扎波罗热核电站进行挑衅。周六，在乌克兰军事情报警告说俄罗斯正准备在该电厂“模拟事故”的第二天早上，乌方官员说当晚没有发生任何事件。

乌克兰官员在概述其军事计划时故意含糊其辞，很可能是希望在这场已经成为广泛报道的运动中保持一种意外因素。他们说，反攻不会以单一事件为标志，可能在一开始就会有佯攻和欺骗行为。与此同时，乌方官员也试图降低人们的期望，警告说在未来几个月内会有一场漫长而血腥的战斗。报导指，俄罗斯仍然控制着乌克兰南部和东部4万多平方英里的土地，相当于该国面积的17%，并且有几个月的时间来加固其防御阵地。

虽然乌军发动反攻的时间仍不清楚，但扎卢日内发出的声明是最直接的迹象，表明反攻的时间正在临近。伴随他的声明的视频在乌克兰国家电视台播出，并迅速在社交媒体平台上传播。这则宣传视频的题目是“解放乌克兰的祷告”，表现了乌军战士准备战斗并发誓要“摧毁”他们的敌人。士兵们在视频中高呼：“保佑我们的决定性攻势！”

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