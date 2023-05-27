土耳其大选投票倒计时 两阵营对决今再冲刺

土耳其/艾尔多安/基里切达罗格卢

土耳其大选前夜竞选紧张激烈。现任总统埃尔多安在第一轮投票中遥遥领先，民意调查显示他明天将可能会领先200万张票。但他的对手凯末尔-基利奇达罗格卢正试图扭转这一趋势，竞选战斗直到最后的冲线。

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土耳其总统选举倒计时，基里切达罗格卢和埃尔多安都在做最后的拼选活动。据本台驻伊斯坦布尔记者Anne Andlauer报道称，艾尔多安今天在伊斯坦布尔的几个地区举行多场集会。基里切达罗格卢则将在首都安卡拉拼冲他的竞选宣传，包括与低收入家庭会面，预计他将在集会上宣传他的经济计划。反对派在第一轮竞选前就将经济作为竞选的核心。但这个与土耳其人日常生活息息相关的话题在两轮选举之间却被搁置了。

凯末尔-基利奇达罗格卢在过去两周里一直在攻击叙利亚难民，以此谴责埃尔多安的移民政策，他并打出民族主义的牌子。

在第二轮竞选中，凯末尔-基利奇达罗格卢经常抨击艾尔多安，这却是他在第一轮竞选前有意识地避免的选择。周五，他形容艾尔多安是一个 "被罪恶和污秽窒息 "的骗子。他们谴责埃尔多安几周来一直捏造诋毁对手。

基里切达罗格卢谴责艾尔多安撒谎，旨在让选民相信基利奇达罗格卢与库尔德斯坦工人党（PKK）有共同的阴谋，而库尔德斯坦工人党是一个被当局列为恐怖组织的武装团体。本周，埃尔多安终于半真半假地承认这是一个说谎编织的骗局。

基里切达罗格卢愤怒说：“艾尔多安在公共电视台的一个电视节目中承认，这是一个蒙太奇。如果是蒙太奇，那你为什么要给成千上万的人看？对于一个标榜一生都在与恐怖主义作斗争的人来说，你怎么能说这种虚假、不道德和平庸的话？我们从来没有见过这种程度的诽谤和庸俗！”

土耳其大选竞选时间分配引发争议。根据本台在伊斯坦布尔的记者Céline Pierre-Magnani的报道，自选举活动开始以来，公共电视频道TRT已经为埃尔多安提供了48小时的播放时间，而他的主要对手基里切达罗格卢只获得32分钟。

距离第二轮总统选举只有几个小时了，执政联盟在议会获得的多数票可能足以说服未决定投票立场的人。据宣传说，现在投票给埃尔多安似乎是避免土耳其不稳定的唯一途径。

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