普京评价格鲁吉亚的反俄示威

乌克兰战争/ 高加索

莫斯科和第比利斯之间的第一条直飞航班于今年5月初恢复，但遭到格鲁吉亚这个南高加索国家总统的抗议和尖锐批评，以及部分格鲁吉亚民众的抗议示威。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京本周五表示，他对部分格鲁吉亚人反对莫斯科和第比利斯之间恢复直航的反应感到惊讶：“我以为人们会说，谢谢，这真是太棒了”。

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01:36 俄罗斯总统普京 © AP

普京是在莫斯科与俄罗斯商界领袖会面时做出上述表示的。尽管俄罗斯和格鲁吉亚关系并不稳定，但他还是亲自做出了取消长达四年直航禁令的决定，并在近期对格鲁吉亚公民赴俄进行免签。

普京表示：“对我来书这完全是意料之外的，（莫斯科与第比利斯恢复直航）之后（居然有格鲁吉亚人反对），这让我吃惊。我以为所有人都会说，谢谢！这太棒了！但并不是这样。在这个问题上出现了某种，嗯...让人不能理解的，不能理解的...在这个问题上出现了令人费解的骚动，这很奇怪，而且而且说实话，出乎我的意料。当我看到这件事（有部分格鲁吉亚人反对恢复直航），我在想他们是不是完全疯了，简直不可理喻”。

“恢复莫斯科与第比利斯直航，的确是我的决定，甚至是我的倡议，而且这个决定和许多因素相关。比如马上就要到旅游旺季了，我想要支持那些努力的人们，那些努力想在格鲁吉亚与俄罗斯拥有正常关系的人们，我也想要支持俄罗斯（与格鲁吉亚相关的）生意，我同样想支持喜爱格鲁吉亚的我们的俄罗斯公民们，他们可能想去格鲁吉亚旅游，想去那里度假，想接触格鲁吉亚的自然风光，格鲁吉亚的文化和美食”。

“格鲁吉亚政府不止一次提出了免除签证，和恢复正常通航的问题，俄罗斯也做出了回应，向格鲁吉亚（的诉求）迈进了一步。但这个国家内部发生的事情不关我们的事，人们（格鲁吉亚人）得自己来做出决定，走哪条路，如何发展，等等。但我们已经准备好与他们相向而行。我们还会做更多，接下来我们该怎么做，取决于我们的合作伙伴作出什么反应”。

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