约400名乌军士兵已开始在德国接受M1主战坦克训练

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据《纽约时报》5月27日报导，美国国防部称，在拜登（Joe Biden）总统告诉美国盟友，他将允许乌克兰飞行员接受美制F-16战斗机的培训后，第一批约400名乌克兰士兵已经开始在德国接受关于如何操作和维护美制M1“艾布拉姆斯”主战坦克的训练。

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五角大楼的一位发言人加恩（Garron Garn）中校通过声明表示，大约200名乌克兰部队，即约一个装甲营周五开始在德国格拉芬沃尔和霍恩费尔斯的训练场进行军方所指的联合武器教学。这种教学包括基本的士兵任务，如射击和医疗技能，以及排级和连级单位的训练，并最终进行涉及营级单位相互对峙的大型演习。

加恩中校表示，另外200名乌克兰士兵开始接受如何为M1主战坦克提供燃料和维护的培训。美国防部官员此前曾表示，大约31辆M1主战坦克将被送往德国，用于乌军的培训项目，预计将需要10至12周完成。官员们说，做好战斗准备的坦克可能在秋季到达乌克兰的战场。

最初，美国国防官员曾表示，M1“艾布拉姆斯”主战坦克要到明年才会抵达乌克兰。但自1月以来，当拜登政府改变其长期以来的抵制态度，并宣布将对乌克兰提供美制主战坦克时，美国高级国防官员表示，他们希望加快供应的时间表。

据悉，五角大楼此前决定向乌克兰提供改进版的M1A1主战坦克，而不是更先进的M1A2坦克，以缩短坦克的交付时间，并降低培训和后勤难度。

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