美国代表团：尽快达成全球塑料污染问题协议

海洋污染

国际 – 美国国务院负责经济增长、能源和环境事务的副国务卿何塞·费尔南德斯(Jose W. Fernandez) 27日表示，未来的全球反塑料污染条约必须有“雄心勃勃”的目标，截止到到2040年全面结束新增塑料垃圾污染。他表示， “这是我们这个时代面临的环境挑战之一，这是我们的首要任务”。

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费尔南德斯率领的40名组成的代表团抵访巴黎，下个周一将就未来30年的塑料污染做一次全面的评估。他还表示，费尔南德斯说：“在众多情况下，受害的是贫穷国家。”

全球每年产生大约3.53亿吨塑料垃圾。这几乎是全人类的重量。其中每年有700多万吨的塑料垃圾进入海洋。

美国国务院正在联合国与合作伙伴合作，致力于在联合国环境大会（U.N. Environment Assembly）上启动谈判，达成全球塑料污染问题协议。

国务院负责海洋和国际环境与科学事务局（Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs）的助理国务卿莫妮卡·梅迪纳(Monica Medina)说，“塑料污染是一个全球问题，影响环境、食品安全、海上运输、旅游观光、经济稳定、资源管理，并可能影响人类健康”。

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