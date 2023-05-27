美国国防部长强调美国在印太地区的强大海上军事力量

美国国防部长劳埃德‧奥斯汀（Lloyd Austin）周五（5月26日）在马里兰州安纳波利斯（Annapolis）美国海军学院毕业典礼上告诉毕业生说：他们将加入的是世界上最优秀的海军，他特别强调：美国在印太地区的强大海上军事力量。

广告 继续浏览后续

据《国会山报》（The Hill）报道：美国海军学院今年有逾1,000名学生毕业，他们将继续接受更高级的培训，并最终部署到海军陆战队或海军。今年的毕业生将加入部队，因为美国在与中共紧张关系加剧的情况下增加了在印太地区的部署。

奥斯汀对美国海军学院毕业生说：面对日益紧张的印太地区，美国的海上力量使美国能够与盟友和伙伴一起航行、飞行和行动，范围涵盖从南中国海到亚丁湾，再到加勒比海等区域。“这让我们可以在世界各地投射力量。帮助我们保护海上通道，确保人员、货物和思想的自由流通。”“今天，我们的海军陆战队正在展示团队合作的力量，他们与我们在日本和菲律宾的盟友一起训练，以加强在印太地区的威慑力。”

由于中国正在亚太地区建立军事设施，加大对台湾的日益威胁，并多次在重要场合强调不放弃武统台湾的选项。为此美国加强了与菲律宾和巴布亚新几内亚的安全伙伴关系，并计划加强与这两个国家在该地区的军事演习。

奥斯汀在讲话中对毕业生说，你们的领导能力将成为美国打造一个更开放、更和平的21世纪工作的核心。你们知道，我们的竞争对手正在公开挑战这一愿景。他们想用一个专制的、侵略的、没有法律约束的世界，取代战后来之不易的以规则和权利为基础的体系。

奥斯汀还提到俄罗斯入侵乌克兰，称美国海军与北约盟国“并肩作战”。他说：“在乌克兰抵制俄罗斯发动的残酷而鲁莽的战争时，海军帮助扩大了乌克兰的海上能力。”

奥斯汀列举了美国海军水手参加过的几场关键战役，包括第二次世界大战中的硫磺岛战役。他说，从历史上看，海上力量在防止战争和暴力方面最为强大。“他们震摄了冲突，他们保持警惕，他们提醒世界美国代表什么。” 他认为美国拥有世界上有史以来最优秀的海军。

奥斯汀鼓励毕业生们到全球去捍卫民主 :“你们将会了解到，以规则为基础的国际秩序的命脉实际上是在海上”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅