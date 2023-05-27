美议员: 若不支持乌克兰, 中国将认为台湾可得

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美国共和党资深参议员5月26日访问基辅时表示，如果美国在俄乌战争中未能足够支持乌克兰，这将向中国发出一个信号，即“可以拿下台湾”。

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01:15 格雷汉姆，摄于5月26日，基辅。 © Reuters

对中国采取强硬路线是在分歧严重的美国国会中获得两党支持的为数不多的政策之一。共和党人林赛·格雷汉姆在会见乌克兰总统泽连斯基后表示，美国总统拜登除了已经提供的价值超过350亿美元的武器装备和军事装备外，还应该向乌克兰运送更多武器。

格雷汉姆表示：“对乌克兰犯下的工业级战争罪行，如果以和平的名义被宽恕，将摧毁我们自第二次世界大战结束以来所捍卫的一切。 我们不能原谅和遗忘普京的战争罪行。帮助乌克兰是没有退路和余地的，因为如果我们在这里失败，台湾就会（被拿下）”。

“如果你以（美国）共和党人或民主党人的身份竞选总统，如国你说我们停止对乌克兰的制裁，我不知道你该怎么劝说人们相信我们会更强大地对抗中国。这毫无意义。我想要中国人看岛，侵略邻国并不像看起来那么容易...保护台湾和世界秩序的最好办法，就是让普京输”。

“F-16很重要。它虽然不是法宝，但与其他武器结合，将具有决定性作用。所以我要向拜登政府传达的信息是：感谢你所做的一切，但你需要做更多。而且我相信，在即将到来的反攻中，将有两党的支持，为乌克兰提供更多可以扭转战局的武器”。

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