南非总统启动调查向俄罗斯运送武器弹药的指控

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南非总统府5月28日通过声明宣布，南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）已任命一个独立小组，调查美国关于一艘俄罗斯船只去年在开普敦附近的海军基地接收武器弹药的指控。

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美国驻南非大使布里格蒂（Reuben Brigety）本月初公开表示，一艘俄罗斯籍货轮去年12月初在南非开普敦附近一座军港停靠，美方确信这艘货轮在装运武器弹药后返回俄罗斯。

布里格蒂向多家南非媒体表示，这让人质疑南非在俄乌战争中的所谓中立立场以及对结束冲突的呼吁。他强调：“武装俄罗斯人的问题极其严重，我们不认为这个问题得到了解决”。

布里格蒂提出的指控引发南非政界的高度关注。消息传出后，南非反对党领袖斯汀霍森（John Steenhuisen）向总统提出这些武器弹药的问题，拉马福萨回答说：“此事正在调查中，过一段时间我们将能够谈论此事”。此后，南非否认了该指控。

相关指控在美国、南非和俄罗斯之间引起了一场外交风波，并对南非在乌克兰冲突中的中立立场提出了质疑。南非方面强调，该国是公正的，并在联合国关于俄乌战争的决议中投了弃权票。

南非总统府周日发表的声明称，“拉马福萨总统已任命一个三人独立小组，调查2022年12月名为Lady R的俄罗斯船只在西开普省西蒙斯敦停靠的情况。拉马福萨总统于2023年5月11日宣布，他将建立一个由退休法官领导的独立调查。”

声明表示，“通过这次调查，政府试图确定2022年12月6日至9日期间导致船舶停靠和据称货物装载，以及Lady R货船离开西蒙斯敦的情况。由于指控的严重性、公众关注的程度以及此事对南非国际关系的影响，总统决定成立调查组。”

据悉，该小组的任务是确定知道货船抵达的人，以及如果有的话，获悉要卸载或装载的物品内容，知道货物的离开和目的地。此外，该小组将评估在货船抵达、停留、装载或卸载货物以及离开方面是否遵守了南非宪法、法律或其他义务。

南非总统府称，该小组的报告将包括根据其调查结果或由于可能发生的任何违规行为而可能需要采取的任何步骤的建议。小组将在任命后6周内完成调查，并在结束工作后2周内向总统提交报告。如有必要，小组可要求延长这一时间框架。

该三人小组将由南非豪登省前副法官长莫亚佩罗（Phineas Mojapelo）担任主席。另外两名成员是律师格卡巴希（Leah Gcabashe）， 她是去年结束的南非国家贪污调查小组的前搜证负责人，以及南非前基础教育部副部长苏尔提（Enver Surty）。

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