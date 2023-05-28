土耳其今大选 对决者均已投票 反对派呼吁踊跃投票支持变革

土耳其/选举

土耳其正举行举世关注的总统大选第二轮投票。在竞争连任的埃尔多安和反对派候选人凯末尔-基利奇达罗格卢之间的对决，被称之为史无前例。在第一轮中排名第一的现任总统很有可能获胜。反对派呼吁选民踊跃投票争取变革。投票站于格林尼治标准时间上午5点开放，将于格林尼治标准时间下午2点关闭。

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土耳其总统选举第二轮投票，至此埃尔多安和基里切达罗格卢都已经投票。

据本台记者在选举投票现场报道称，在伊斯坦布尔的Kasimpasar区，三位朋友在投票后前去咖啡馆喝茶。但对于这些来自库尔德少数民族的土耳其人来说，心情并不愉快，他们说自己在土耳其感到 "被歧视"。本台在选举现场的特约记者奥罗尔-拉蒂格（Aurore Lartigue）报道说，他们都投票给了基利奇达罗格卢，他们要对埃尔多安说不。

一位选民称，"这非常令人沮丧。 我们已经感觉到我们的自由被削弱了，因经济危机而变得更糟。我们很难养活自己，没钱买药......我们已经没有什么前景了。

他们3人是中学教师，他们说他们的收入约为15,000土耳其里拉，而他们的房租就在8至10,000土耳其里拉之间。

现任总统埃尔多安今天上午在伊斯坦布尔投票，由他的妻子陪同。

反对派候选人凯末尔-基利奇达罗格卢刚刚在安卡拉的阿根廷路小学投票站投了票。在等待见他的人群中，一位退休妇女来给他带了一首她的母亲为他写的诗。

在离开投票站时，这位候选人呼吁他的 "同胞们去投票，以摆脱专制政权"。

土耳其主要的亲库尔德左翼政党HDP的前领导人在监狱中呼吁人们去投票。

塞拉哈廷-德米尔塔斯(Selahattin Demirtas)是2016年总统选举的前候选人，他在选举中赢得了略高于8%的选票，他在Twitter上发布了一张显示他投票的档案照片，呼吁土耳其人在本周日利用他们的投票权。但自2016年以来，他因被判犯有 "恐怖主义 "罪而被监禁。

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