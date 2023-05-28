泽连斯基向乌最高拉达提案，对伊朗实施为期50年制裁

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据乌通社报导，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）5月27日向乌克兰最高拉达（议会）提交了一份法案，批准乌克兰国家安全与国防事务委员会关于对伊朗实施制裁的决定。据乌克兰最高拉达的网站介绍，决议草案已提交给该议会的领导层和其国家安全、国防和情报委员会审议。

乌克兰总统泽连斯基与被击落的无人机资料图片

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这一由泽连斯基发起的法案题为“关于批准乌克兰国家安全与国防事务委员会2023年5月27日‘关于对伊朗伊斯兰共和国实施部门性特别经济和其他限制性措施（制裁）’的决定的决议草案”。报

导指，根据该文件的一份附件，这些制裁将实施50年。此前，泽连斯基在接受意大利媒体采访时说，伊朗向俄罗斯出售了1000多架无人机和“其他武器”。

据《乌克兰真理报》报导，根据法案文件，对伊朗的制裁适用期为50年，包括完全禁止贸易业务，暂停在乌克兰的资源、航班和运输的过境，防止伊朗居民的资本外流。

乌克兰内阁、国家安全局、对外情报局、国家银行和其他国家主管部门将执行和监督制裁。该文件还建议禁止乌克兰居民在伊朗的任何投资以及技术和知识产权转让。

此外，法案建议暂停伊朗发行的电子支付手段（包括转账、结算和现金提取）。乌克兰国家银行也被禁止注册由伊朗运营的国际支付系统。

据悉，制裁措施将在经过乌克兰国家安全与国防事务委员会通过、总统执行和最高拉达批准的过程后生效。伊朗被指一直在向俄罗斯提供其“见证者”自杀式无人机，以打击乌克兰的关键基础设施。

4月25日，乌克兰内阁会议决定向乌国家安全与国防事务委员会提交，对伊朗实施部门制裁的建议。泽连斯基早前已执行了对外国实体和个人实施制裁的决定。限制性措施已适用于300名个人，对象包括俄罗斯、伊朗和叙利亚的公民。约有141个法律实体也受到制裁。

据乌克兰国防部介绍，俄罗斯从周六夜晚到周日早上一夜之间出动创纪录的54架无人机攻击首都基辅等地，是去年2月全面入侵以来对基辅“最重大的”无人机攻击行动，但这些无人机大都被击毁。当局说，这是俄罗斯本月第14次以无人机攻击基辅。

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