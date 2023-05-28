美国主导的印太会谈就供应链预警达成协议

美国/ IPEF 国家/供应链

美国商务部报告称，参与美国牵头的印太经济框架 (IPEF) 的 14 个国家的贸易部长会谈基本完成，并达成一项使供应链更具弹性和安全性的协议。路透社说，这标志着长达一年的谈判产生第一个具体成果。

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美国商务部长吉娜雷蒙多27日在底特律举行的新闻发布会上表示，同类首创协议要求各国成立一个机构来协调供应链活动，并建立一个“危机应对机制”，及时向 IPEF 国家发出潜在供应中断的预警。该协议为 IPEF 国家提供了一个紧急沟通渠道，以便在供应链中断期间寻求支持，在危机期间更紧密地协调并更快地恢复。

雷蒙多提到新冠病毒疫情大流行期间半导体短缺导致美国汽车生产停工，导致数千名工人闲置。她称，“我可以告诉你们，我很想在新冠疫情期间就拥有这个危机应对机制。它绝对会帮助我们确保美国的就业并保持供应链的运转。”

IPEF 国家的供应链协议还包括一个新的劳工权利咨询委员会，旨在提高供应链中的劳工标准，由政府、工人和雇主代表组成。

据该报道，美国商务部主导了IPEF 国家供应链谈判，这也是 IPEF 谈判的四大“支柱”之一，代表了拜登政府在亚洲的主要经济倡议，部分目的是为该地区国家提供与中国建立关系的替代方案。

中国没有参与 IPEF 的讨论，但参加了在底特律举行的亚太经合组织 (APEC) 贸易谈判，该谈判于周五结束。会议承诺实现更具包容性的贸易，但没有发表会议联合声明。

路透社说，IPEF 的其他三大支柱即贸易、气候转型以及劳工和包容性，更为复杂，预计谈判需要更长的时间。但美国官员的目标是在 11 月旧金山 APEC 领导人峰会之前取得更多成果。

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