乌克兰最高拉达通过对伊朗实施为期50年制裁的决议草案

乌克兰/伊朗/国际

据乌通社报导，乌克兰最高拉达5月29日以328票赞成、0票反对、0票弃权及31人未参与投票的唱名表决结果，批准了乌国家安全与国防事务委员会关于对伊朗伊斯兰共和国实施部门性特别经济和其他限制性措施（制裁）的决定。这一由泽连斯基总统发起的法案规定对伊朗实施为期50年的制裁，特别是完全禁止贸易业务，终止在乌克兰境内的资源、航班和运输的过境，并防止伊朗居民提取资产。此外，预计将禁止乌克兰居民在伊朗的任何投资以及技术、物品权利和知识产权的转让。

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据《乌克兰真理报》报导，根据法案文件，对伊朗的制裁适用期为50年，包括完全禁止贸易业务，暂停在乌克兰的资源、航班和运输的过境，防止伊朗居民的资本外流。乌克兰内阁、国家安全局、对外情报局、国家银行和其他国家主管部门将执行和监督制裁。该文件还建议禁止乌克兰居民在伊朗的任何投资以及技术和知识产权转让。

此外，法案建议暂停伊朗发行的电子支付手段（包括转账、结算和现金提取）。乌克兰国家银行也被禁止注册由伊朗运营的国际支付系统。伊朗被指一直在向俄罗斯提供其“见证者”自杀式无人机，以打击乌克兰的关键基础设施，造成了巨大的经济损失和平民伤亡。

美国在3月底宣布对来自伊朗和土耳其的四家公司和三名个人实施追加制裁，因为他们在伊朗的无人机和武器开发项目中发挥了作用。去年12月，欧盟也宣布对伊朗和四个实体进行制裁，“因为他们在俄罗斯对乌克兰的战争中所使用的无人机的开发和交付中发挥作用”。

泽连斯基当晚在发表例行视频讲话时提及，“今天是非常漫长的一天，对于我们的许多人来说，它开始得很早。每天都发生几次俄罗斯恐怖袭击。（伊朗）‘见证者’（无人机）、巡航导弹、弹道导弹。制导航空炸弹。感谢我们的防空部队——所有天空的捍卫者——今天至少挽救了数百人的生命。仅在一日之内。大多数‘见证者’（无人机）和导弹都被击落。”

泽连斯基表示：“但每一次这样的恐怖袭击都让我们和整个世界回到一个明显的结论：俄罗斯想要在邪恶的道路上走到尽头，即失败，因为邪恶没有也不可能有除了失败之外的任何其他目的。”

泽连斯基补充说，“世界必须看到恐怖失败。当乌克兰人手中的‘爱国者’（反导系统）确保100%击落任何俄罗斯导弹时，恐怖就会失败。”

泽连斯基强调，“当世界加大对俄罗斯的压力，特别是制裁，当恐怖分子的孤立程度增加，当它的前伙伴对与莫斯科的任何亲密关系感到羞耻时，恐怖就会失败。”

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