南非给予金砖国家峰会与会者外交豁免权，普京或将可以赴会

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据南非《商报》等媒体报导，南非政府5月29日宣布对定于6月1日至2日在开普敦举行的金砖国家部长级会议，以及8月22日至24日在约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤的与会者，给予他们会议期间的外交豁免权。这可能为被国际刑事法院发出逮捕令的俄罗斯总统普京出席峰会打开大门。

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由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的新兴市场集团将在南非约翰内斯堡举行金砖国家领导人峰会，在国际刑事法院发出对普京的逮捕令后，普京能否出席峰会尚不确定。作为《国际刑事法院罗马规约》的缔约国，南非法理上有义务执行对普京的逮捕令。

南非外交部长潘多尔(Naledi Pandor)在宣布这一消息的政府公告中表示，相关决定符合南非2001年《外交豁免权和特权法》及1946年《联合国特权和豁免公约》与1947年《专门机构特权和豁免公约》。

报导指，在国际刑事法院3月对普京发出逮捕令后，如果他将出席8月的约翰内斯堡峰会，南非政府正在考虑其法律选择。南非是《国际刑事法院罗马规约》的缔约国，有义务对逮捕令采取行动。

南非国际关系与合作部（外交部）发言人蒙尼拉(Clayson Monyela)告诉News24新闻网称，宣布豁免权是程序上的例行公事，与俄罗斯总统没有关系。

蒙尼拉说，“这是我们每次主办国际会议或峰会时的例行公报。今天（星期一）发布公告，是因为本周末或本周在开普敦有一个金砖国家外长会议，我们还包括8月举行的峰会。”

蒙尼拉补充说，“这很正常。它是例行公事。这没有什么特别的。这与俄罗斯总统没有关系。这是我们每次主办国际会议或首脑会议时公布的豁免权公报。”

总部位于约翰内斯堡的非政府组织，南非诉讼中心主任弗利兹（Nicole Fritz）在受访时表示，该通知不能凌驾于《国际刑事法院罗马规约》之上，宣布的外交豁免权对南非的国内或国际国际刑事法院义务不适用。

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