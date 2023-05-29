博雷利：俄罗斯仍在试图赢得战争，不会去进行谈判

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）5月29日表示，他认为俄罗斯在仍试图赢得乌克兰战争时不会愿意进行谈判，并补充说他对今年夏天这场冲突可能发生的情况“不乐观”。

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据路透社报导，博雷利周一在西班牙巴塞罗那的一个活动上说：“我看到双方都在集中兵力，俄罗斯有明确的意愿试图赢得这场战争”。他指出，“（俄罗斯）在试图赢得这场战争之前不会去进行谈判。” 他提及，俄方一再表明，在其军事目标达成之前，不会停止这一行动。

在博雷利发表评论的同日，俄方称俄军袭击了乌克兰空军基地，乌军炮击了俄罗斯境内的工业设施，双方在基辅希望成为决定性的反攻之前都在寻求占据战场上的上风。

博雷利当天在活动期间向媒体表示：“我担心，从现在到夏天，战争将继续下去。普京在那里集结了30多万人，是他发动入侵时人数的两倍”。他补充说，俄罗斯在乌克兰的军事存在是“巨大的”，俄方仍然每天轰炸乌克兰并破坏民用基础设施。

博雷利说，“我担心的是，他们（俄罗斯）没有计划就不会这样做。我们必须做好准备，这意味着继续帮助乌克兰，因为如果我们不帮助它，乌克兰就无法保卫（自己）。”

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