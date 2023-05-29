反塑料污染条约：巴黎会谈的第一天以“有些乐观”结束

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正在巴黎进行的反塑料污染谈判第二轮会议应该进入问题的核心。

海洋塑料污染是许多海洋物种和人类的灾难。

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法新社周一报道，正在巴黎进行的、旨在达成一项终止塑料污染条约的谈判的第一天会议以“有些乐观”结束。法新社表示，达成反塑料污染条约是个“巨大”的挑战，但“并非无法克服”。

来自175个国家的代表们正在联合国教科文组织的总部，参加国际谈判委员会(INC)的第二轮会议，以达成一项涵盖塑料整个生命周期的历史性协议。

国际谈判委员会的执行秘书乔蒂·马图尔-菲利普(Jyoti Mathur-Filipp)周一傍晚在新闻发布会上说，经过初步的交流，选举出了应该主持谈判的主席团成员，但是，“现在真的应该进入到问题的深处”。

乔蒂·马图尔-菲利普再一次介绍了日程表：在巴黎的会议之后，还计划举行另外三轮谈判，下一轮将在11月份举行，然后明年再举行两轮谈判，然后“在2025年中的外交大会期间”通过条约。

国际谈判委员会的主席Gustavo Meza-Cuadra Velasquez说，“本周会谈的目标是启动讨论”以“了解条约中必须包含哪些要素，(...)确定趋同点，确定哪些点需要更多的讨论和研究。”他补充说，“我们知道这不是一件容易事，但我们是有些乐观的。”

马图尔-菲利普女士总结说：“我们走在正确的轨道上，我们需要实现冲刺(...)，我们可以做到，我们会做到的。”

法新社还报道，在谈判会场的外面，非政府组织在继续施加压力，他们尤其抗议有塑料企业的代表也出现在讨论会议上。

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