埃尔多安连任土耳其总统获得“超宽幅”国际祝贺

土耳其/国际

已执政20年的土耳其现总统埃尔多安在5月28日第二轮投票中，以52,14 %对47,86 % 战胜对手社民党人凯莫尔-基利奇达罗格鲁（Kamal Kiliçdaroglu）。然后，他收到了一长串国家领导人的祝贺：从普京到拜登，从巴黎到北京，以及乌克兰总统泽连斯基...。

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据法新社介绍：

普京---最近与埃尔多安总统密切合作的俄罗斯总统普京说，埃尔多安先生的胜利是他作为国家领导人"全心全意工作的合理结果"，也是公众支持其政策的"明确证明"。普京特别提到埃尔多安为"加强国家主权和推行独立的外交政策"所做的"努力"。

土耳其作为北约成员，在叙利亚等对莫斯科至关重要的战略地区拥有影响力，并在乌克兰冲突中发挥了调解作用。

拜登---美国总统拜登在推特上表示，他期待着与作为北约盟友的土耳其总统继续就双边问题与全球挑战一起工作"。

美国国务卿安东尼-布林肯也表示，他"期望继续与土耳其人民选择的政府合作"。

马克龙---法国总统马克龙是第一批公开祝贺土耳其强人埃尔多安的欧洲领导人之一。他说，法国与土耳其有"巨大的挑战需要共同面对"。

马克龙在推特上写道，这些"挑战"包括"欧洲恢复和平，以及我们欧洲-大西洋联盟和地中海的的未来"。马克龙还说，他要与他祝贺的埃尔多安总统一起，“我们继续前进"。

泽连斯基---乌克兰总统泽连斯基在推特上祝贺埃尔多安时说，"我们希望为了我们两国的利益进一步加强战略伙伴关系，并为欧洲的安全和稳定加强我们的合作"。

土耳其在续签粮食运输协议中发挥了关键作用，根据该协议，莫斯科同意让基辅在一定时期内出口谷物。

习近平---中国国家主席习近平周一祝贺埃尔多安在总统选举中获胜，并在新的五年任期内担任土耳其国家元首。

在中国新华社发布的消息中，习近平说他"准备与埃尔多安合作，促进相互理解和支持"，并加强"两国的战略合作关系"。

早些时候，北京外交部发言人毛宁在给埃尔多安先生的祝贺中强调，北京"非常重视与土耳其的关系"。“中国渴望与土耳其合作，将我们的战略合作关系提升到新的高度"，并说，"我们鼓励土耳其走符合其国情的发展道路，希望土耳其在埃尔多安总统的领导下继续取得发展进步"。

许多逃离中国新疆的维吾尔人在土耳其受到庇护。埃尔多安也曾谴责北京对维吾尔人的镇压，但近些年来，他在这个问题上变得谨慎，鲜少就维吾尔人在新疆的遭遇发言。

苏纳克---伦敦强调与土耳其"在北约中共同面对威胁"。英国首相苏纳克在推特上祝贺埃尔多安，并表示，他"期待着继续我们两国之间的紧密合作，无论是发展贸易还是作为北约盟友共同应对安全威胁"。

朔尔茨---德国总理朔尔茨说，他希望埃尔多安先生的连任将为两国关系提供"新的动力"，以"推进共同议程"。在推特上，朔尔茨将两国描述为"亲密的伙伴和盟友"，并指出两国"人口和经济深深地交织在一起"。

朔尔茨周一发布的声明说，他已通过电话邀请连任的土耳其总统埃尔多安访问柏林。他补充说，同为北约成员国的德国和土耳其希望"以新的动力对待两国政府之间的合作"，并 "在早期阶段就共同的优先事项达成一致"。为此，埃尔多安总统已被"邀请到柏林进行首次访问"，但他没有具体说明访问的日期。

联合国---联合国秘书长安东尼奥-古特雷斯向埃尔多安先生表示祝贺，他的发言人斯特凡-杜亚里克说，联合国"期待进一步加强土耳其和联合国之间的合作"。

瑞典---呼唤“共同安全”。瑞典首相克里斯特松对埃尔多安的连任表示欢迎说："我们的共同安全是未来的一个优先事项"。

作为北约成员国的候选国，瑞典仍然面临着土耳其的否决，土耳其指责瑞典是"恐怖分子"，特别是库尔德工人党（PKK）成员的庇护所。而埃尔多安的对手凯莫尔-基利奇达罗格鲁最库尔德工人党的态度较为温和。

欧盟---与土耳其"发展关系"。欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩和欧洲理事会主席查尔斯-米歇尔在推特上留言表示"期待""进一步发展欧盟与土耳其的关系"。

土耳其是欧盟的正式候选国，但自2005年开始的入盟谈判几年来一直处于停滞状态。

欧盟与安卡拉的关系很困难，安卡拉仍然是一个关键的合作伙伴，特别是在涉及到移民问题时。

沙特和海湾国家---根据沙通社（SPA）发表的声明，沙特阿拉伯王储穆罕默德-本-萨勒曼向土耳其总统雷杰普-塔伊普-埃尔多安发出了"真诚的祝贺和对他成功的良好祝愿"。

2018年底沙特记者贾迈勒-卡舒吉在伊斯坦布尔被沙特政府特工队谋杀后，利雅得和安卡拉之间的关系被冻结了三年多，埃尔多安当时指责"沙特政府的最高层"策划了这次谋杀。去年，土耳其司法部门结束了谋杀案的审判，为两个地区大国之间的和解铺平了道路。

海湾合作委员会（GCC）的其他成员国--阿曼、阿联酋、巴林、卡塔尔和科威特--也向埃尔多安先生表示祝贺。

印度---莫迪对印度-土耳其"双边关系"充满信心。印度总理纳伦德拉-莫迪在推特上向埃尔多安先生表示祝贺，说他相信"我们的双边关系和在全球问题上的合作将在未来的时间里继续增加"。

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