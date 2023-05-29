基辅再遭轰炸 西部军事基地被击中 基辅评估俄军意图

乌克兰/俄罗斯

俄罗斯加紧轰炸乌克兰，今天上午再向基辅射11枚导弹，乌军称他们全部拦截。基辅军官部门指，莫斯科正"试图耗尽乌克兰的防空力量"。乌克兰地面部队指挥官说："我们发动攻势的时机很快就会到来"。

2023年5月29日俄军在24小时内第二次轰炸基辅，连发11枚导弹，在这次不寻常的白天袭击中，乌军拦截的导弹碎片落地，社区工人修复了高架电线"。

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基辅在5月29日周一上午遭到俄罗斯新一轮空袭，至少有一人受伤。稍早，乌克兰当局在一份罕见的公开声明中承认，该国西部一个军事基地在夜间的另一波袭击中被击中。

经过一夜的轰炸，法新社记者周一上午在基辅听到空袭警报再次响起，随后在当地时间上午11点10分左右（格林尼治标准时间8点10分）发生了一系列爆炸。

基辅市长维塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）在电报群（Telegram）上写道："城市中的爆炸，发生在中心的部分地区"。基辅军事当局补充说，"防空系统正在行动"。

自本月初以来，俄罗斯加强了对乌克兰首都的空袭，但到目前为止，几乎所有的空袭都发生在夜间。

据基辅市长说，现阶段有一名男子受伤并住院。据军事管理部门称，被击落的导弹碎片落在首都的北部和东部至少三个区，引起了一场火灾。

据军事管理部门称，被击落的导弹碎片落在首都北部和东部的至少三个区，引起了一场火灾。

该消息还说，"所有（俄罗斯）的空中目标都被乌克兰防空系统成功击中"，该消息还指控"俄罗斯人清楚地表明，他们的目的是摧毁平民人口"。

今天早些时候，位于乌克兰西部的赫梅利尼茨基（Khmelnytsky）地区政府报告说，一个军事地点在夜间被俄罗斯的攻击击中。该地区政府在电报群（Telegram）上说，俄军袭击了几个地点，包括赫梅利尼茨基地区的一个军事地点，导致"燃料库起火"，一个建议机场受损，并补充说，控制火势的工作正在继续。

“耗尽防空力量”

这个消息来源补充说， 五架飞行器已经停止使用"，但没有给出任何进一步的细节，据行政部门称，"一条简易机场的维修工作已经开始"。

乌克兰当局没有提供可能的伤亡数字，只说信息"正在澄清中"。

这是乌克兰当局非常罕见的公开声明。之前，自2022年2月俄罗斯入侵开始以来，乌克兰军方几乎没有透露过他们的军事损失。

西部的轰炸是俄军周日晚间对乌克兰发动大规模空袭的一部分，发生在俄罗斯对基辅进行前所未有的无人机袭击尝试的第二天。

乌克兰军队总司令瓦列里-扎鲁什尼周一在电报群（Telegram）上说，"昨晚，占领者从里海上空的飞机上发射了"多达40枚巡航导弹"，从北部和南部发射了"约35架无人机"，攻击了军事场所和乌克兰的重要基础设施"。

据首都基辅的军事管理部门称，仅在首都基辅，一夜之间乌军就摧毁了"40多个空中目标"被摧毁，这是本月初以来对首都的第15次袭击。

首都基辅市长维塔利-克里琴科（Vitali Klitschko）在电报上说："对于首都来说，这又是一个艰难的夜晚"。他还高兴地说，"由于防空部队的专业精神"，这次袭击没有造成任何人员伤亡或重大损失。

基辅的军事管理部门说，俄罗斯人通过他们的反复轰炸，"试图耗尽乌克兰的防空力量"，并"使平民百姓处于深度心理紧张状态"。

几个月来，乌克兰一直在准备对占领该国南部和东部广大领土的俄罗斯军队进行重大反击。

乌克兰地面部队指挥官赛尔斯基（Okesandre Syrsky）将军周一说："我们发动攻势的时机很快就会到来"。

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