平壤宣布发射“卫星” 日本称若犯领空随时摧毁

朝鲜/导弹/日本/韩国

日本周一宣布，他被朝鲜告知即将发射卫星，并认为这是暗藏弹道导弹的发射。日本防务省宣布其反导弹系统已经就位，随时准备“摧毁”来犯的朝鲜导弹。韩国未说明是否被朝鲜告知，但发出严厉声明敦促平壤撤销非法发射。

图片取自朝鲜KRT发布的一段视频，显示它所说的从朝鲜一个未披露的地点发射的弹道导弹2023年2月。

广告 继续浏览后续

日本海岸警卫队发言人告诉法新社，平壤知会日本海岸警卫队，一枚火箭将在5月31日至6月11日之间发射，预计将在黄海、东中国海和菲律宾吕宋岛东部附近地区坠落。

法新社介绍说，朝鲜在2012年和2016年分别试射了弹道导弹，并将这些导弹描述为卫星发射，这些导弹飞越了日本南部的冲绳县。

金正恩去年公布的平壤的关键国防项目之一是开发侦察卫星，并在今年4月中旬下令发射。但分析人士指出，太空发射能力与洲际弹道导弹（ICBM）的发展在技术上存在重大重叠。

“严重违反”

日本首相岸田文雄办公室在推特发布消息称，他已就"朝鲜通知发射其描述为卫星的弹道导弹"作出指示。

岸田先生说："即使它被描述为卫星，使用弹道导弹技术进行发射也是违反联合国安全决议的行为，是威胁人民安全的严重问题。

日本防卫省说，它已命令航空自卫队击落任何被确认会降落在日本水域的弹道导弹，并补充说，为此部署的SM-3拦截导弹和爱国者PAC-3导弹已经到位。

据共同社说，日本防卫相滨田靖一基于日本《自卫队法》，发出拦截导弹的“摧毁令”。他称，若朝鲜导弹落在日本疆域，日本可使用“海基拦截导弹”（SM-3）、以及地对空拦截导弹“爱国者3”（PAC-3）实施拦截。“爱国者3”已被部署在冲绳县宫古、石垣、与那国3个岛上。

路透说，这是自2016年以来，日本首次决定将其防御系统置于警戒状态，以应对来自朝鲜的发射。

韩国严厉警告

韩国国防部在接受法新社询问时，没有证实它是否被朝鲜告知即将进行发射，但韩国外交部随后发表了一份措辞强烈的声明，敦促朝方立刻撤销非法的发射计划。

据韩联社报道，该声明强调，朝方所谓“发射卫星”严重违背联合国安理会有关禁止一切利用弹道导弹技术的发射行为的决议，是任何借口都无法为其开脱的非法行径。

韩国外交部的声明还说，韩国将在韩美日紧密合作的基础上与国际社会协作，坚决应对朝方挑衅。

韩国世宗研究所朝鲜研究中心的分析家Cheong Seong-chang告诉法新社，平壤通知日本但不通知韩国的通信策略可能与首尔和华盛顿周四在朝韩边境以南25公里处开始的大型联合演习有关。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅