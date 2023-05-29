托卡耶夫：欣赏卢卡申科的幽默，没任何必要加入俄白联盟国

俄罗斯/白俄罗斯/哈萨克斯坦

据哈通社报导，哈萨克斯坦总统托卡耶夫5月29日视察北面邻俄罗斯的北哈州时表示，“不久前，白俄罗斯总统卢卡申科建议哈萨克斯坦也加入俄白联盟国，我很欣赏他的幽默感。我认为，加入联盟国对于哈萨克斯坦是没有任何必要的”。卢卡申科在俄罗斯第一频道28日播出的专访中提议，如果其他任何国家想加入俄白联盟国，那么这些国家“都会有核武器”。他的这一发言随后引发广泛关注。

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俄白联盟国前身为俄白共同体，是由俄罗斯和白俄罗斯于1997年4月2日签订《白俄罗斯和俄罗斯联盟条约》而设立的超国家实体。5月25日，卢卡申科表示，作为与俄罗斯就在白俄罗斯共和国部署战术核武器达成协议的一部分，核武器的转移已经开始。

卢卡申科在俄罗斯第一频道周日播出的专访中提议，希望拥有核武器的国家可以加入俄白联盟国。卢卡申科提及：“如果有人担忧。我认为，哈萨克斯坦总统在这个问题上忧心忡忡。没有人反对哈萨克斯坦和其他国家建立密切关系，如同我们和俄罗斯联邦这样的关系。这很简单，加入俄白联盟国就解决了，所有人都会有核武器。”

卢卡申科指出，这是他本人的观点，而不是俄方意见。他补充说，“我认为，这是可行的。我们在战略上应当理解，我们拥有独一无二的机会联合起来”。对于白俄领导人的提议，托卡耶夫在第二天回应称：“不久前，白俄罗斯总统亚历山大·格里戈里耶维奇·卢卡申科建议哈萨克斯坦也加入俄白联盟国。我很欣赏他的幽默感。我认为，加入联盟国对于哈萨克斯坦是没有任何必要的。”

托卡耶夫补充说，“我们已经有了其他的一体化组织，其中之一就是欧亚经济联盟（俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚）。至于核武器，我们对此更是没有需求。因为我们是《不扩散核武器条约》和《禁止核试验条约》的缔约国。我们始终将致力于履行我们在这些国际文书下的承诺。”

托卡耶夫还表示，在广袤的大欧亚区域内，应以经济发展为中心开展务实合作，建立一个坚实的共同市场，这是符合所有国家共同利益的选择。

此外，白俄罗斯反对派领导人季哈诺夫斯卡娅周一参加在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发举行的中欧和东欧安全问题会议。她呼吁欧盟维持对卢卡申科当局的制裁，并表示俄乌战争的进程和白俄罗斯的命运是联系在一起的。她强调，“白俄罗斯的命运和乌克兰的命运交织在一起，白俄罗斯是危机的一部分，但它也可能是解决问题的一部分。”

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