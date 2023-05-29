菲律宾 美国 日本 6.1启动联合演习 澳洲以观察员加入

菲律宾/美日/中国/南海

美国、日本和菲律宾的海岸警卫队本周启动在南中国海的联合演习，这是三国首次进行此类演习，背景是中国在该地区的行动日益引发关注。

菲律宾海岸警卫队船BRP Malapascua号（左）与BRP Sierra Madre号，菲律宾海军陆战队驻扎在有争议的南沙群岛第二托马斯浅滩，维护马尼拉的领土主张。法新社是受邀加入两艘菲律宾海警船的几家媒体之一，照片拍摄于2023年4月23日。

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据菲律宾海岸警卫队发言人巴利洛（Armand Balilo）今天5月29日周一宣布，菲律宾美国日本海上警卫队这次在南中国海的联合演习将于6月1日至7日在巴丹省水域举行，他并说，该演习由美国和日本提出倡议，澳大利亚将作为观察员加入。

巴利洛先生说，参加此次演习的有菲律宾的四艘船，以及美国和日本各一艘船，演习的目的是“改善搜救合作与执法”。

日本和美国在今年2月与菲律宾接触，要求举行联合海上演习，同月，马尼拉指责中国在南中国海的侵略活动，北京声称南海的大部分地区是中国的领土。

巴利洛在新闻发布会上说，"这对菲律宾海岸警卫队来说，是正常的例行活动"。他补充说，"与同行组织演习并无不妥”。

路透社说，日本、澳大利亚和美国，经常谴责中国在南海的军事化行为，并在小马科斯接替其亲北京的前任杜特尔特之后，寻求与菲律宾建立更紧密的关系。

在小马科斯的领导下，菲律宾与美国的关系更加紧密，他对中国的行为越来越有意见，包括据称，中方向一艘菲律宾的海军食品补给船发射"军事级别的激光"。

中国抱怨在有争议的南沙群岛的菲律宾控制区附近有大量所谓的民兵。中国坚持认为，中国海岸警卫队的行动是合法的，是在自己的水域内进行的。

据菲律宾海岸警卫队发言人巴利洛先生说，下一次的海上演习将包括模拟反海盗行动，并可能包括“拦截”携带大规模毁灭性武器的船只。

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