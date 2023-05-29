韩国与太平洋岛国峰会在首尔举行

韩国/太平洋岛国峰会

韩国-太平洋岛国首脑峰会在首尔举行，发布2023共同宣言，要维护地区稳定，打造一个繁荣昌盛、可持续韧性发展的太平洋。

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韩联社5月29日发自首尔的报道，韩国总统尹锡悦5月29日与太平洋岛国论坛（PIF）成员国领导人共同出席韩国-太平洋岛国峰会，并一致认为双方的印太战略有着契合点，商定持续深化合作。

韩国-太平洋岛国峰会当天在原韩国总统府青瓦台举行，会议发表“2023韩国-太平洋岛国领导人宣言”，核心内容是维护地区和平稳定，为打造繁荣昌盛、实现可持续韧性发展的太平洋，设定各领域的合作方向。

韩联社说，峰会商定在海洋、气候、能源、网络、卫生等领域建立全面安全合作关系，韩方还将加大对太平洋岛国经济发展的支持力度。韩国承诺将把向太平洋岛国提供的官方发展援助（ODA）规模增至原先的2倍，即到2027年将援助规模增加到3990万美元。此外，在当前日本福岛核污染水排海引发争议的背景下，会议还强调保护海洋不受放射性物质污染的必要性。

太平洋岛国对韩国釜山申办2030世博会表示欢迎，韩国呼吁对方在联合国选举安理会非常任理事国时支持韩方。双方就每两年举行一次外长会议并继续举行峰会达成一致。

此外，韩国总统尹锡悦还分别与太平洋十国领导人举行会晤，前一天尹锡悦会晤了基里巴斯、汤加、图瓦卢、瓦努阿图、巴布亚新几内亚五国领导人，今天他又同库克群岛、马绍尔群岛、所罗门群岛、纽埃和帕劳领导人接连举行了双边会谈。

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