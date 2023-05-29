马来西亚宣布扣押一艘中国船 涉非法打捞英国二战沉船

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一艘在中国福州注册、载有32名船员的船，因涉嫌在马来西亚海域非法打捞二战英国沉船而被扣押。马来西亚当局上周搜查了另一艘载有二战时期火炮和弹药的船只。英国国防部谴责对英国二战海底墓地的“亵渎”的行为。

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路透社消息，马来西亚海事当局今天周一宣布，在上周末，因未经授权在马来西亚水域抛锚而被捕的一艘中国注册的散货船上，发现了据信是第二次世界大战时期的炮弹。

在这一发现之前，本月有报道称，这些“掠夺者”的目标是马来西亚附近的两艘英国二战沉船---威尔士亲王号战列舰（HMS Prince of Wales）和反击号战列巡洋舰（HMS Repulse）。这两艘船在1941年被日本鱼雷击沉，当时正是夏威夷遭受毁灭性的珍珠港袭击三天后。

马来西亚海事执法局（MMEA）表示，周日在马来西亚南部柔佛州附近水域进行例行检查时，一艘在中国福州注册、载有32名船员的船只没有出示锚泊许可证。

这些非法打捞活动被报道出来后，英国皇家海军国家博物馆上周表示，它对"为个人利益而对这两艘沉船进行的明显破坏行为感到不安和担忧"。

英国广播公司上周六说，英国国防部谴责对英国二战海底墓地的“亵渎”的行为。

马来西亚当局在进一步的检查中发现了这艘中国船上有废金属和炮弹。这些炮弹可能与警方上周在柔佛州一个码头查获的与二战时期的未爆炸的火炮和弹药有关。

马来西亚海事执法局说，当局认为这些物品可能是从威尔士亲王号上找到的，并补充说，他们正在与马来西亚国家遗产局和其他机构合作，甄别这些被发现的弹药。

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