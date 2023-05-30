乌克兰防长：反攻有很大机会在夏季取得突破

乌克兰/俄罗斯

乌克兰国防部长雷斯尼科夫在接受周一出版的法国日报《西部法国》（《Ouest-France》）采访时，谈到了他的军队即将对俄罗斯军队发起的反攻。他表示，乌军有很大的机会在夏季取得突破。乌克兰总统也在采访中称，已就乌克兰反攻时机做出决定。

乌克兰总统沃洛基米尔-泽伦斯基（右二）在访问乌克兰顿涅茨克地区时听取了军事指挥官的意见。2023年5月23

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法新社报道引述乌克兰国防部长说："我们要打破俄罗斯人赢得这场战争的意志"，并断言这次反击旨在回到乌克兰 "国际公认的1991年边界"，包括克里米亚。

乌克兰部长还预计，这种大规模的反击 "将引发俄罗斯人从我国领土撤出的新运动"。"这是因为他们动员了一支新的部队，但其中许多人是初学者，没有经验，也不掌握武器"。

在这次采访中, 雷斯尼科夫还强调了西方盟友承诺向乌克兰提供武器的紧迫性。他特别提到了美国最近为其盟友向基辅提供F-16战斗机开了绿灯。尽管这些美制战斗机的交付时间表和数量尚未决定，但乌克兰部长希望它们将在 "年底 "之前交付。乌克兰飞行员首先必须接受几个月的培训，以学习如何处理它们。

他补充指出："与此同时，我们必须为乌克兰的机场、雷达、导航系统、空中交通管制员做好准备......。这是一个复杂的系统，像一个基础设施"。

根据雷斯尼科夫的说法，乌克兰为在空中对抗俄罗斯的力量和打击莫斯科部队的后方所需的F-16机队估计为 "100多架"。

关于法国交付作战飞机的问题，雷斯尼科夫列举了法国的 "阵风"，并补充说这是一个 "复杂的问题"。他说，不确定法国是否会同意给我们的 "阵风 "飞机直接在战场上作战。这是一个生产和时间的问题"。

据中央社报道，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，已就乌克兰反攻时机做出决定。但泽伦斯基并未针对反攻行动将何时展开提供更多细节。

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