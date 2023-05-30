俄罗斯正试图让乌克兰的防空防御系统衰竭

国际/俄罗斯/乌克兰战争

法新社援引一些官员和专家们表示，俄罗斯最近几乎每天都对基辅发动袭击，在清晨甚至是在白天发射导弹和无人机，以削弱乌克兰的防空系统。

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法新社表示，虽然乌克兰声称已经成功拦截了大部分的俄罗斯导弹，落下的碎片也只造成两人死亡，但俄罗斯的这些袭击很耐人寻味，因为基辅远离主要前线，也不构成主要的军事目标。

官员和分析人士们认为，这些袭击的目的是为了给基辅计划中的春季大反攻的准备工作制造障碍，并耗尽乌克兰的防空能力。

一位要求匿名的乌克兰高级官员告诉法新社说，“这是他们对乌克兰反攻准备工作的反应。”“预期的攻击让他们感到紧张”。

这名乌克兰高级官员补充说，“他们正试图降低我们的能力：清空我们的地对空导弹库存并转移我们的部队。”这名乌克兰高级官员还强调，与乌克兰军队发射的现代化的防空导弹相比，莫斯科使用的伊朗制造的沙赫德（Shahed）无人机，成本较低。

和俄罗斯宣传做斗争的乌克兰“信息抵抗”组织的一名军事观察员Oleksandr Kovalenko说，俄罗斯军队正试图定位乌克兰的防空系统并让它们忙于应对，以便它们不会被重新部署到其他地方。

根据美国智库“战争研究所”的说法，“俄罗斯军队已经开始了一场新的战役（......），以期削弱乌克兰的反攻能力”。

乌克兰外交部长Dmytro Kouleba周二在推特上表示，这些袭击“旨在耗尽乌克兰的防空系统”。他呼吁欧盟和北约伙伴“增加防空系统和弹药的生产及供应”。

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