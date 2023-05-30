印中分歧涉及媒体领域，双方互派记者因签证问题所剩无几

印度/中国/媒体

据《华尔街日报》30日报导，最近几周，印度和中国互相变相驱逐了派驻对方国家的多名记者，几乎去除了双方的媒体接触，加深了世界上两个人口最多的国家之间的分歧。据知情人士称，新德里方面本月拒绝为在印度的最后两名中国官媒记者续签签证，他们来自新华社和中国中央电视台。印度媒体在今年年初还有四名驻中国的记者。一位中国官员说，他们中至少有两人还没有获得回到中国的签证。知情人士说，第三名印度记者本月被告知他的官方认证被取消了，他人仍在中国。

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报导指，两国间有关驻外记者的对等举动可能会加剧中印之间的矛盾，自从2020年6月在有争议的中印边境发生致命对峙事件以来，两国的关系已经恶化。自那时起，这两个金砖国家成员之间一度温暖的关系变得易怒，并蔓延到广泛的双边争端。

印度已经转向更积极地参与美日印澳四方安全对话（Quad）机制，而中国将它视为对其包围和遏制的尝试。新德里和北京之间的关系在其他方面也出现了恶化。印度已经禁止了几十个中国移动应用程序，包括TikTok、微信和其他来自中国的全球热门应用程序，有效地将它们锁在快速增长的印度市场之外。

最近几个月，中国对印度阿鲁纳恰尔邦（中国称藏南地区）的一些地名进行了重新命名。5月22日至24日，二十国集团（G20）旅游工作组会议在印控克什米尔地区首府斯利那加举行。由于该地属于争议地区，印度作为G20轮值主席国在此召开会议的决定遭到了中国等国抵制。

自1947年印巴分治以来，克什米尔地区一直是印度和巴基斯坦争端的中心，两国都声称完全拥有该地区，但只控制其部分地区。而中印两国的领土争端包括拉达克这一相邻的战略地区。报导指，记者的驱离给中国和印度之间不断下滑的关系增加了另一个层面，减少了两个拥有核武器的邻国之间的交流和能见度，两国的人口总数占世界总人口的三分之一以上。

近年来，对外国记者资格认证作为一个地缘政治问题的重要性不断上升，因为各国政府越来越多地将新闻界人士视为本国外交政策的延伸。2020年初，中国驱逐了十几名美国记者，包括《华尔街日报》的记者，而美国曾对中国记者的认证数量设置了上限。当年晚些时候，在两国紧张关系升级的情况下，澳大利亚的所有驻华记者都离开了中国。

总部设在纽约的保护记者委员会（CPJ）上个月说，2022年被监禁的记者人数创下了纪录。今年3月，俄罗斯当局拘留了《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇（Evan Gershkovich），指控他“从事间谍活动”。《华尔街日报》和美国政府坚决否认这一指控。中国和印度几乎冻结对方驻外记者的举动表明，两国关系可以迅速恶化。

据知情人士说，剩下的最后两名中国官媒记者在其签证到期后已经离开了印度。他们中的一些人说，目前在印度已经没有剩余的中国官媒记者，这可能是至少自20世纪80年代以来的第一次。

中方也同样拒绝了印度驻华记者的采访证。据知情人士说，上个月，印度最大的报纸之一，私营的《印度教徒报》和国营的印度广播公司（Prasar Bharati）的记者在中国境外旅行时被禁止返回，而《印度斯坦时报》的一名记者本月被告知其记者证被取消。

中国外交部发言人毛宁上个月将禁止《印度教徒报》和印度广播公司的记者采访称为， “维护中国媒体机构合法权益的适当对策”。此前，印度从2017年开始收紧对中国驻印记者的规定，包括将一些签证期限缩短至仅一个月。毛宁当时提到，另外两家印度媒体仍有记者在中国。印度驻华大使馆的发言人没有回应《华尔街日报》的置评请求。

印度外交部的一位发言人拒绝讨论个别记者的签证细节。他指出，在4月份的评论中，他曾提到中国记者继续在印度工作，印度政府希望中方能允许印度记者在华工作。近年来，印度越来越多地限制中国记者的逗留时间。据保护记者委员会称，2016年，印度拒绝为三名新华社记者延长签证，包括其当时在新德里的分社长。

毛宁在4月6日的记者会上提及，2021年12月，中国环球电视网（CGTN）驻印记者在签证有效期还有2个月、任期还有半年情况下，被印方要求10天内离境，至今未说明任何理由。印度政府的发言人没有回应有关这一说法的问题。

关于驻外记者的争议反映了自2020年6月的边境冲突以来，双边关系的寒意有多深。印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）曾多次表示，在共同边界实现和平之前，两国关系不可能恢复正常。

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