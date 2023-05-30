印度外交部：上合组织峰会将于7月在线上举行

印度/国际/政治

据路透社报导，印度外交部5月30日表示，印度将在7月以线上方式主办上海合作组织（SCO）峰会，并补充说包括俄罗斯、中国和巴基斯坦在内的所有成员的国家元首都被邀请。这个由八个成员国组成的集团的防长和外长今年早些时候在印度参加了面对面会议。印度担任2022年至2023年上合组织轮值主席国。

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4月底，中国国防部长李尚福率团来到印度新德里参加上合组织成员国国防部长会议，这是自2020年5月两国军队在喜马拉雅山脉发生边境冲突以来，中国防长首次访问印度。

巴基斯坦外交部长比拉瓦尔(Bilawal Bhutto Zardari) 本月早些时候访问了印度果阿，出席上合组织成员国外长会，但两国之间的会谈并没有表明其冰冷的关系出现任何解冻。

上合组织目前包括八个成员国：中国、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、巴基斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。印度担任2022年至2023年上合组织轮值主席国。

据《印度斯坦时报》报导，印度将于7月4日线上主办上合组织峰会，熟悉此事的人士称，这一决定是过去几天磋商的结果。

印度外交部周二宣布，上合组织峰会将以“虚拟形式”举行，由莫迪总理主持。印度外交部没有给出这一决定的任何理由。消息人士称，举行线上会议的方案一直摆在桌面上，周一作出了最终决定。

消息人士说，这个决定不是因为与上合组织成员国领导人的日程安排有关的任何原因。其中一位人士说：“无论如何，中国和俄罗斯的领导人预计将于9月在新德里举行的二十国集团（G20）峰会期间访问印度。”

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