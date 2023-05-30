国际特赦：已找到被报在香港“失踪”的维吾尔族男子 他“并未去香港”

国际特赦/人权

非政府组织国际特赦组织周二（5月30号）宣布，一名之前被报在抵达香港机场后“失踪”的维吾尔族男子已经被找到。并强调“与早先的报道相反，他没有去香港。”

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该人权非政府组织表示，周二与这个名叫阿不都热合曼·阿不都外力（ Abuduwaili Abudureheman）的男子进行了交谈，强调“与早先的报道相反，他没有去香港。”

人权组织国际特赦组织上周五在一份声明中说，出生于中国西北部新疆地区的阿不都外力5月10日从韩国前往香港探望一位朋友，此后便再无音讯。

根据国际特赦组织向法新社展示的消息，他最后的通讯是给他在机场等候的朋友发的一条简短短信，内容大意是是“中国警察正盘问我”。 报道说，他的朋友担心阿不都外力的人身安全后，决定公开事件。

但香港政府的一名发言人说“香港特别行政区政府的记录显示，该名人士并没有入境或曾被拒绝入境香港，”，并要求国际特赦组织“对其不实言论道歉”。香港政府认为国际特赦组织的指控“毫无根据”，称其“诋毁了香港的人权状况”。

据韩国联合通讯社29号报道，阿不都外力大学指导老师、韩国国民大学体育学院院长Jo Woogyeon说他“在韩国很安全”。他说“阿不都外力・阿不都热合曼没去香港，他正安全地身处韩国。”他多次表示每天都与男生联系，为攻读博士学位的他提供指导。他强调这名学生真的身处韩国。他称不知道为什么国际特赦组织会说男生在港失踪。并计划联系国际特赦组织，以纠正事实。

在周二发表的一份新声明中，国际特赦组织表示“很高兴阿卜杜瓦伊利·阿布都赫曼被找到”。

法新社无法找到或直接联系到阿不都外力本人。

国际特赦组织表示将继续监督维吾尔人的权利状况，维吾尔人是中国的穆斯林少数民族，受到北京的广泛监禁和镇压。

据国际特赦组织称，中国当局越来越多地向境外维吾尔人施压，并在某些情况下强行遣返他们。

目前尚不知这个乌龙事件的经过和原因。

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