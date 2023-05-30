泽连斯基暗示反攻的时机已经确定 拜登向埃尔多安谈及瑞典入盟问题

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在5月29日夜间的视频讲话中表示，已经就乌克兰的反攻时机作出了决定。

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泽连斯基在讲话中提及，“今天召开了（乌克兰）最高统帅部会议。报告非常具体。向他们供应新的防空系统和导弹，与合作伙伴的相关协议。我们防空的有效性以及什么可以使我们的防空更强大。不幸的是，（俄罗斯的）打击发生了。我们的国防部队能够学习，并将尽一切努力使恐怖分子更难得逞。”

泽连斯基补充说，“乌克兰武装部队总司令和各作战方向的指挥官向最高统帅部会议报告。不仅是有关弹药的供应，不仅是有关新旅的训练，不仅是我们的战术。而且还有时机。”

泽连斯基指出，“这是最重要的。我们将如何前进的时间表。我们会（前进）的。决定已经作出。” 不过，他在讲话中没有提供关于乌方将何时发动反攻的进一步细节。

此外，美国总统拜登当天向媒体介绍称，他周日与土耳其总统埃尔多安通了电话，以祝贺后者再次当选。埃尔多安重申土方希望从美国购买F-16战斗机。对此，拜登则回应说，美方很希望看到土耳其放弃对瑞典加入北约申请的反对。

拜登告诉记者称，“我和埃尔多安谈过。我祝贺了埃尔多安。他仍然想在F-16的问题上有所作为。我告诉他，我们想和瑞典打交道，所以让我们来完成它吧。因此，我们将再次相互联系。”

拜登补充说，“我们将在下周更多地讨论这个问题”。加入北约的申请必须得到所有该联盟成员国的批准。土耳其和匈牙利都还没有批准瑞典的申请。

路透社报导指，拜登政府一再拒绝任何有关出售F-16战斗机和北约扩大之间的“交换条件”的说法，尽管土耳其外交部长查武什奥卢在1月份说，美方明确表示，美国国会将积极看待批准加入北约的申请。一位熟悉讨论情况的消息人士说，美方此前曾告诉土耳其，如果安卡拉不对瑞典入盟开绿灯，将很难让美国国会批准对该国出售F-16的交易。

期望瑞典在7月中旬加入北约，届时北约将在立陶宛举行领导人峰会，这是目前华盛顿的首要任务之一。土耳其总统府就拜登和埃尔多安之间的通话发表简短声明说，两位领导人同意在双边关系的所有方面深化合作。他们说，面对地区和全球挑战，双边关系的重要性更加突出。

据悉，美国国务卿布林肯本周将对瑞典、挪威和芬兰三国进行访问。在挪威奥斯陆，他将参加北约外长非正式会议，与盟国和受邀国瑞典讨论7月北约维尔纽斯峰会的筹备工作、对乌克兰的支持等事宜。

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