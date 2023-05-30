莫斯科和基辅均遭无人机袭击 专家：紧张局势升级令人担忧

俄乌战争

俄罗斯周二（5月30号）声称击落了8架针对莫斯科及其地区的乌克兰无人机。乌克兰也报告说，在一夜间针对基辅的新一轮 "大规模袭击 "中，一人死亡，这是24小时内的第三次此类袭击。

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法新社报道，俄罗斯国防部谴责了基辅的 "恐怖袭击"，并声称已将八架无人机全部被击落。莫斯科市长谢尔盖-索比亚宁宣布，袭击发生在黎明时分，有两人在袭击中受轻伤，还造成了 "几座建筑物的轻微损坏"。

法新社报道，乌克兰空军在社交网站上说 "从当地时间23:30到4:30，俄罗斯占领军用31架伊朗制造的Shahed-136/131无人机袭击了乌克兰，几乎都在首都附近和基辅上空，其中29架被击落"。据基辅市长维塔利-克里琴科，此次袭击造成"一人死亡，一名老年妇女被送进医院，两名受害者被当场救治"。

法新社报道，周一，俄罗斯导弹在光天化日之下击中了基辅，在又一个夜晚的轰炸之后，街上的恐慌情绪蔓延开来。许多居民在地下避难所避难，特别是地铁里。

法新社报道，克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫说，周二对莫斯科的无人机袭击是基辅对俄罗斯最近在乌克兰的打击的 "回应"。 佩斯科夫告诉记者："很明显，我们谈论的是基辅政权对我们非常有效地打击其一个指挥中心的回应"，他向记者保证，"（莫斯科上空）防空系统运作良好"。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫还表示，俄罗斯总统普京在周二黎明时分被 "即时"告知莫斯科发生的前所未有的无人机袭击事件。

普京周二在一份声明中指责乌克兰在对莫斯科进行前所未有的无人机袭击后试图 "恐吓 "俄罗斯人民，同时赞扬首都的防空系统，称该系统 "令人满意地 "发挥作用。

谁制造了对莫斯科的攻击？

对于谁发动了对莫斯科攻击的问题，法国国防杂志的主编Jérôme Pellistrandi在接受本台（法广）采访时表示，下结论要小心谨慎。因为无人机撞击的图像显示，它们是小型无人机，也就是说不是超音速无人机，也不是具有非常大的有效载荷的无人机。因此，如果是小型无人机，这意味着原则上它们一定是从俄罗斯领土上起飞的，因为莫斯科离乌克兰领土有几百公里远。他看不出小型无人机如何能跨越这样的距离。所以将无人机攻击责任归给乌克兰人需谨慎。当然也不是不可能。但无论如何，与5月29日星期一和昨晚在基辅发生的打击相比，在乌克兰造成的破坏极其轻微。

如果本周二上午的袭击背后确实是乌克兰人，他们的目的是什么？

这位军事专家表示，目的显然很复杂，与乌克兰公众舆论对俄罗斯无人机不断袭击乌克兰领土的愤懑情绪夹杂在一起。到目前为止，一直是俄罗斯人在系统地轰炸乌克兰领土，造成许多人伤亡，但没有取得任何重大的军事效果。即使是对基辅打击最新的图像也很可怕，但很明显并没有挫伤乌克兰人的士气。因此，除了希望扰乱防务、制造混乱或扰乱俄罗斯人之外，也许还有气急败坏的苗头。乌克兰人可能会说，“我们的人被俄罗斯人射杀，毕竟没有理由不对俄罗斯人做同样的事情"，特别是对莫斯科，因为被攻击的是莫斯科。

他指出，莫斯科是权力的所在地。无论如何，这反映了紧张局势的上升，可能令人担忧，尽管大家显然都在等待已经宣布了几个月的乌克兰反攻。

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