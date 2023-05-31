中国军情高官访缅甸 与军政府讨论"合作"

中国/缅甸

缅甸国家媒体今天周三5月31日报道，一名中国高级情报官员已经抵达缅甸，与该国军政府讨论军事"合作"事宜。

2023年3月27日，缅甸军队成员在内比都参加纪念该国第78届武装部队日的阅兵。

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法新社引述当地一个非政府组织说，自2021年政变以来，缅甸在国际舞台上被孤立，军政府对其反对者进行了暴力镇压，已经造成3500多人死亡。

中国从未谴责过缅甸军方的政变，并且是缅甸将军们的主要盟友之一，也是他们的主要武器供应商之一。

据缅甸国家媒体报道，Yang Yang（音译杨洋）与缅甸军政府二号人物梭温会面，讨论"两军的合作"。这是自2021年2月1日政变以来，中国军官和缅甸官员之间第一次公开宣布的会面。

该报道说，杨少将被介绍为中共中央军委联合参谋部“情报局”的“代理局长”。

据《缅甸全球新光报》报道，两人在周二的会议上还讨论了"边境地区和平、安宁和发展方案的合作"。据该报报道，中国国防武官也出席了这次会议。

法新社说，在中国驻巴基斯坦大使馆的网站上有一个2022年3月的页面，将杨扬描述为国防专员。

据联合国缅甸人权问题特别报告员的说法，军政府自上台以来已进口了价值2.67亿美元的中国武器，其中一些来自国有企业。

中国的"一代一路"庞大基础设施项目将穿过缅甸北部，将中国的云南省与印度洋连接起来。

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