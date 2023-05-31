俄罗斯受制裁后"幽灵油轮"泛滥构成新威胁

俄罗斯/幽灵油轮

俄罗斯侵略乌克兰受国际制裁后，“幽灵油轮”开始泛滥，构成"新威胁"。一份保险公司的报告指出，老化的幽灵船队可能"造成生命损失和未投保的污染或其他环境损害"。

广告 继续浏览后续

法新社消息，德国安联（Allianz）保险公司5月31日周三发表的一份研究报告指出，幽灵油轮的泛滥令人担忧，特别是俄罗斯及其盟国为逃避石油制裁而发展的"幽灵船队"的增长，对其他船只和环境来说，"是一种新的威胁"。

据德国安联（Allianz）保险公司的这份报告称，“幽灵船队的规模因不同的评估而异，其数量可能达到600艘"。

安联集团海事保险产品全球主管贾斯图斯-海因里希（Justus Heinrich）在新闻稿中解释说：这个幽灵油轮队伍由老化和维护不良的船舶组成，均在方便旗下航行。

他继续说，这种幽灵船队的增加可能导致重大事故，并"造成生命损失和未投保的污染或其他环境破坏"。比如，几周前，一艘建于1997年的未投保的油轮在马来西亚海岸起火，导致几名水手死亡。

此外，该保险公司还担心火灾风险的增加，特别是随着锂离子电池的运输更加频繁，可能导致 "难以扑灭"和"可能重新自燃"的火灾。

海因里希先生警告说，航运价格的下降"加上经济放缓的前景，将对维护和风险管理预算产生影响"，并指出：这种情况在过去已经发生过，导致与机器老化有关的索赔和事故增加。法新社这个报道说，尽管有这些风险，2022年损失的船舶数量为38艘，是十年来的最低数字。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅