对等行事，德国要求俄罗斯关闭4个驻德领事馆

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德国外交部5月31日宣布，作为对莫斯科相关决定的报复措施，柏林将吊销俄罗斯五个驻德领事馆之中四个的许可证。此举是在俄罗斯政府将允许驻俄的德国政府官员（包括在文化机构和学校工作的人员）人数上限设定为350人之后采取的。

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德国外交部的一名发言人向记者表示，这一措施的目的是在德俄两国之间建立一个“人员和结构的平等。”

该发言人说，俄罗斯在限制德国驻俄外交存在方面“迈出了升级的一步”。他表示：“这一毫无道理的决定迫使德国政府在其驻俄罗斯的所有领域作出非常大的削减”。今年年底后，俄罗斯在德国境内将只被允许继续运营驻柏林的大使馆和另外一个领事馆。

德国外交部的该发言人补充说，“这一点今天已经传达给了俄罗斯外交部”。他说，虽然此举令人遗憾，但俄罗斯入侵乌克兰的战争意味着两国之间的许多双边活动“根本没有基础”。

上周六，德国外交部表示，在俄罗斯为德国机构工作的数百名公务员和当地雇员将需要离开该国或失去工作。有数百人受到影响。虽然该命令适用于德国驻俄罗斯的领事馆和大使馆官员，但受影响的大多数人是歌德学院的雇员，加上当地德国学校和幼儿园的雇员。

莫斯科的法令意味着德国在加里宁格勒、叶卡捷琳堡和新西伯利亚的领事馆将被关闭，只剩下德国驻莫斯科大使馆和驻圣彼得堡领事馆在运作。此举反映了自去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，莫斯科和柏林之间关系的进一步恶化。

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