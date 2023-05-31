涉助长芬太尼泛滥 美国制裁中国、墨西哥17名个人和实体

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5月30日，美国财政部宣布制裁制造并向美国输入鸦片类药物芬太尼（fentanyl）的中国7个实体和6名个人，墨西哥的1个实体和5名个人。

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被制裁的中国企业和个人包括：广东惠州的压丸机供应商“尤里科技发展有限公司”以及与该公司的三名中国公民郭春艳、郭运年和郭瑞光，在香港注册位于深圳的“亚新电子科技有限公司”以及亚新电子公司的中国公民费亿人，烟台人赵冬冬和赵所创立和控制的实体Tdpmolds、潘昊，烟台“易迅国际贸易有限公司”和烟台“美讯商贸有限公司”，等等。

美国财政部副部长尼尔森（Brian E. Nelson）说：“含有芬太尼的药物每年摧毁成千上万的美国家庭。我们仍然致力于利用所有权力打击非法药物生产的帮凶，以破坏这种致命的全球生产并应对这些药物构成的威胁。”

美国国务卿布林肯发表声明说，制裁行动进一步加强了拜登政府此前采取的行动，旨在通过破坏全球非法芬太尼供应链，来挽救生命。

美国《外交事务》杂志报道说：美国正遭逢史上最致命药物成瘾大流行，2021年8月至2022年8月期间，用药过量而丧命者达10万多人，其中大多涉及芬太尼，平均每天夺走约200条美国人命。鸦片类药物流行除造成无法衡量的人命损失，2020年间估计美国付出了近1.5万亿美元的经济代价。

报道说：美国境内的芬太尼多由中国制造，或由中国提供原料给墨西哥制造。这两国的现有政策和优先要务均无助让芬太尼产量受控。美国执法单位与中方的合作本就有限，近年更形同不存在，美中关系不重新调整则情况不太可能改观；而墨西哥政府同样取消与美国在执法方面的合作。

无论在中国境内还是境外，除非犯罪集团的高层触犯北京的核心国家利益，否则中国政府很少对他们采取行动。而中国官员系统性贪腐，也阻碍进一步管制前置化学品原料与芬太尼这方面的努力。

在墨西哥，美国政策同样仍有发挥空间。美国联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）等政界人士就曾建议，华府除将墨西哥毒枭列为跨国犯罪组织，还可扣上外国恐怖组织（FTO）的罪名，如此可为搜集情资、甚至为美军打击芬太尼实验室打开大门。

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