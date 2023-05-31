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涉助长芬太尼泛滥 美国制裁中国、墨西哥17名个人和实体

5月30日，美国财政部宣布制裁制造并向美国输入鸦片类药物芬太尼（fentanyl）的中国7个实体和6名个人，墨西哥的1个实体和5名个人。

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美国财政部长耶伦资料图片
美国财政部长耶伦资料图片 © 路透社图片
作者： 旧金山特约记者 王山
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被制裁的中国企业和个人包括广东惠州的压丸机供应商尤里科技发展有限公司以及与该公司的三名中国公民郭春艳、郭运年和郭瑞光在香港注册位于深圳的亚新电子科技有限公司以及亚新电子公司的中国公民费亿人烟台人赵冬冬赵所创立和控制的实体Tdpmolds、潘昊烟台易迅国际贸易有限公司和烟台美讯商贸有限公司”，等等

美国财政部副部长尼尔森（Brian E. Nelson）说：“含有芬太尼的药物每年摧毁成千上万的美国家庭。我们仍然致力于利用所有权力打击非法药物生产的帮凶，以破坏这种致命的全球生产并应对这些药物构成的威胁。

美国国务卿布林肯发表声明说，制裁行动进一步加强了拜登政府此前采取的行动，旨在通过破坏全球非法芬太尼供应链，来挽救生命。

美国《外交事务》杂志报道说：美国正遭逢史上最致命药物成瘾大流行，2021年8月至2022年8月期间，用药过量而丧命者达10万多人，其中大多涉及芬太尼，平均每天夺走约200美国人命。鸦片类药物流行除造成无法衡量的人命损失，2020年间估计美国付出近1.5万亿美元的经济代价。

报道说：美国境内的芬太尼多由中国制造或由中国提供原料给墨西哥制造这两国的现有政策和优先要务均无助让芬太尼产量受控。美国执法单位与中方的合作本就有限，近年更形同不存在，美中关系不重新调整则情况不太可能改观；而墨西哥政府同样取消与美国在执法方面的合作。

无论在中国境内还是境外，除非犯罪集团的高层触犯北京的核心国家利益，否则中国政府很少对他们采取行动。而中国官员系统性贪腐，也阻碍进一步管制前置化学品原料与芬太尼这方面的努力。

在墨西哥，美国政策同样仍有发挥空间。美国联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）等政界人士就曾建议，华府除将墨西哥毒枭列为跨国犯罪组织，还可扣上外国恐怖组织（FTO）的罪名，如此可为搜集情资、甚至为美军打击芬太尼实验室打开大门。

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