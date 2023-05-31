美印拟就在印度为印军战机联合生产发动机达成协议

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据路透社周三引述知情人士报导，美国政府准备签署一项协议，允许通用电气公司（GE）在印度生产为印度军机提供动力的喷气发动机。三名知情人士说，美国总统拜登（Joe Biden）于6月22日接待前来国事访问的印度总理莫迪（ Narendra Modi）时，预计双方将签署并宣布一项敲定联合生产发动机的协议。

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今年1月，白宫表示，已经收到了在印度联合生产发动机的申请，并拒绝发表评论。通用电气没有立即回应路透社的置评请求。华盛顿正在努力深化与印度这个世界上最大的民主国家的关系，并认为与该国建立更深入的军事和技术合作是对中国在该地区的主导地位的一个关键制衡。印度是世界上最大的武器进口国，其近一半的军事物资依赖俄罗斯，几十年来购买了各种苏联及俄制战斗机、坦克、核潜艇和一艘航母。

新德里参加了与俄罗斯的联合军事演习，并增加了对该国原油的购买，是莫斯科在入侵乌克兰战争中的一个关键资金来源，这让华盛顿及其盟友感到沮丧。印度国有的印度斯坦航空有限公司（HAL）此前曾表示，其计划在第二代轻型战机上使用通用电气F414涡轮扇发动机，并且正在就在印度生产这些发动机进行谈判。

报导指，据两位了解相关安排的人士称，这笔交易尚未最终确定，还需要向美国国会通报。美国对哪些国内军事技术可以分享或出售给其他国家保持严格控制。今年早些时候宣布的美国和印度之间更广泛的联合伙伴关系旨在鼓励两国的公司进行合作，特别是在军事装备和尖端技术领域。

虽然通用电气已经向印度斯坦航空有限公司提供了一些技术转让，后者将作为授权制造商生产发动机，但据一位知情人士透露，印度正在推动更多的技术共享。印度热衷于获得制造飞机发动机的技术。虽然印度可以自主研制战斗机，但它缺乏生产发动机的能力，无法为其提供动力。

印度斯坦航空有限公司正在为印度空军制造的83架轻型战机使用更轻的通用电气发动机。然而，印度打算在未来20年内为其空军和海军生产超过350架战斗机，这些战机可能会使用通用电气F414涡轮扇发动机。

另据印度ThePrint新闻网报导，虽然这种合作关系最初将用于航空发动机，但最终将扩展到为印度军舰提供动力。

消息人士称，拟议的交易可能在莫迪下个月对美国进行国事访问期间宣布，是两国之间发生的最决定性的国防合作之一。勾勒出相关交易的大致轮廓将是美国国防部长奥斯汀（Llyod Austin）下周访问新德里时双方探讨的关键重点领域之一。

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