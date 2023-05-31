美称其侦察机在南海上空被中方“不专业”拦截 中国指美“挑衅”

南海/美国/中国

美国军方周二（5月31号）表示，一名中国战斗机飞行员在一架在南中国海上空作业的美国军事侦察机附近进行了 "毫无道理的侵犯性动作"。中方则指控美方的“挑衅行为”。

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美国印太司令部周二(5月30日)发表声明一份说，一架中国战斗机上周五(5月26日)在南中国海上空以“不专业”的方式拦截一架美国侦察机。中国飞机周五 "直接飞到了RC-135飞机的前面和机头120米范围内，期间作出了没有必要的咄咄逼人动作。迫使美国飞机飞过其尾流湍流"。

美国印太司令部补充说，这架RC-135军用侦察机是 "根据国际法在南中国海上空和国际空域内进行安全的例行作业"。向公众公布的录像显示，一架战斗机从一架美国飞机旁边飞过，可以看到飞机因通过时产生的湍流而摇晃。

法新社报道，这一事件发生在北京和华盛顿之间因台湾问题和2022年底中国气球飞越美国领土等问题已经高度紧张的时候。

一位不愿透露姓名的美国军方高级官员说，中国飞机和船只的 "冒险空中拦截和海上对峙的数量增加得令人震惊"。他说，这种行为 "可能造成危险事件或误判"。他说美国不认为（这些拦截）是由独立运作的飞行员进行的，而是一个更大的重复模式的一部分。

美国印太司令部去年12月份也曾公布过一起涉及中国战斗机和美国RC-135飞机的类似事件，同样迫使美国飞机 "进行回避动作以防止碰撞"。

美国印太司令部的声明还说：“美国将继续在国际法所允许的任何地方飞行、航行和运作，美国印太联合部队将继续在国际空域飞行，并依据国际法对所有船只和飞机予以应有尊重。我们预期印太地区所有国家都以安全与符合国际法的方式使用国际空域。”

中国防长拒绝见美国同僚

法新社称，在宣布这一最新事件的前一天，五角大楼声称北京拒绝了美国的邀请，即国防部长劳埃德-奥斯汀和他的中国同行李尚福本周在新加坡组织一次会议。

但据美国高级官员称，这两个公告没有联系。

美国国防部长劳埃德-奥斯汀和其他美国官员正在努力加强美国在亚洲的联盟，以对抗北京在该地区日益强硬的行动，尽管双方有时也玩过绥靖。

白宫国家安全顾问杰克-沙利文5月在维也纳会见了中国外交部长王毅。而美国总统乔-拜登最近表示，华盛顿和北京之间的关系应该 "很快 "得到缓解。

另一方面，中国政府周三谴责美国在中国战斗机与美国军用侦察机在南海上空发生事件后的“挑衅”。中国外交部发言人毛宁说：“这些挑衅和危险的举动是海上安全问题的根源，美国应立即停止这些危险的挑衅行为。”

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