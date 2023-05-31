美防长：印太地区是塑造21世纪进程最重要的地区

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美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）本周开启自其上任以来对印太地区的第七次访问之旅。他将于周四在东京与日本防卫大臣滨田靖一举行会谈，随后出席周五在新加坡举行的第20届香格里拉对话会，并发表大会讲话。之后，他将访问印度和法国。

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在与日本防相进行双边会谈前，奥斯汀周三访问了位于日本西部山口县的海军陆战队岩国空军基地，会见驻地美军。该基地由美国海军陆战队和日本海上自卫队共同使用。奥斯汀在其推特上写道，“我们的部队肩并肩，体现了团队精神、韧性和共同价值观。”

奥斯汀在接受《日经亚洲》的书面采访时指出，他选择日本作为2021年1月上任后访问的第一个美国盟友，并称“从那时起，我对印太地区的访问再次证实了我个人的深刻信念，即在塑造我们今天所处的世界，以及21世纪的进程方面，没有哪个地区比印太地区更为重要。”

奥斯汀表示：“我对我们处理可能在多个战场出现的任何安全挑战的能力非常有信心”。报导称，这一声明肯定了美国的承诺，即使在面对俄罗斯入侵乌克兰时，也要保持其对中国的立场。就与东京的防务合作，奥斯汀称，“我们将继续与日本密切合作，确保该地区的和平与稳定，并反制来自中华人民共和国（PRC）的破坏稳定的行为”。

奥斯汀称，日本大幅增加防卫开支和获得反击能力将“有助于加强我们的联合区域威慑力，维护自由开放的印度-太平洋，并维护使我们所有人都安全的基于规则的国际秩序。” 他还提到了美日部队之间“更有效的指挥与控制关系，以加强互操作性和反应能力”，强调美方打算深化与日方的联合行动，以应对中国和朝鲜构成的日益增长的威胁。

奥斯汀在采访中表示：“我想明确指出，我们反对单方面改变台湾（海峡）现状”。奥斯汀认为，尽管与中国的冲突“既非迫在眉睫，也非不可避免”，美国军方“将继续监测中国的侵略性行动，并与我们的盟友和伙伴合作，尽我们所能支持台湾海峡和整个地区的和平与战略稳定。”

此前有媒体报道，美国拜登政府将很快通过“总统提款授权”，向台湾提供美制武器系统或弹药，这意味着华盛顿可以更迅速地对台提供武器。奥斯汀在谈到这种新的支持形式时说，“我们继续履行我们在《台湾关系法》下的承诺”。他补充说，美国不会支持台独。

此外，奥斯汀呼吁中方恢复两国高级国防官员之间的会谈。奥斯汀强调，“即使我们在重要问题上存在分歧，领导人间保持开放的沟通渠道是绝对关键的”。他表示，美方“仍然致力于”进行会谈。他将不懈地努力以建立一个沟通渠道。

美国国防部周一表示，中方拒绝了美方提出的在本周末新加坡举行的香格里拉对话会期间举行两国防长会议的邀请。五角大楼在一份声明中称，“美国国防部坚信在华盛顿和北京之间保持军方对军方的公开沟通渠道的重要性，以确保竞争不会转向冲突。”

据英国《金融时报》报导，五角大楼此前曾通知中方，对中国国防部长的制裁并不禁止两国防长在新加坡进行会晤，但北京方面表示，只要制裁仍然存在，就不适合举行会议。

中国国防部新闻发言人谭克非周三在回答记者相关提问时表示：“中方重视发展中美两军关系和开展各层级沟通，事实上两军接触交流并未中断。我想强调的是，对话不能没有原则，沟通不能没有底线。当前两军交流面临的困难，责任完全在美方。”

谭克非续称，“美方一方面口口声声要加强沟通，另一方面又不顾中方关切人为制造障碍，严重破坏两军互信，这不是致力于沟通的应有态度。当前，美方要以实际行动展示诚意、纠正错误，为双方沟通交流创造必要条件和应有氛围。”

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