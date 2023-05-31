间谍卫星:法国敦促朝鲜停止破坏稳定

法国/朝鲜/卫星发射

朝鲜宣布其火箭“千里马”发射军事侦察卫星“万里镜”失败后，表示将在近期进行第二次发射。法国周三敦促朝鲜"立即停止其破坏稳定的行动"。

韩国电视台报道朝鲜卫星发射失败的消息2023年5月31日在首尔地铁站拍摄的照片。

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法国外交部今天5月31日在朝鲜发射军事间谍卫星失败后，敦促朝鲜立即"结束其破坏稳定的行动"。法国外交部在一份新闻稿中补充说，巴黎"强烈谴责"朝鲜这一"公然违反联合国安理会决议"的企图。联合国这些决议自2006年以来一直呼吁朝鲜"不要从事与运载核武器的弹道导弹有关的活动"。

法新社说，朝鲜周三宣布发射了一颗"军事侦察卫星"，然后在引发日本的导弹警报和首尔的错误疏散令后，它"坠入大海"。

朝中社（KCNA）宣布运载侦查卫星的火箭坠入西海（黄海），并将故障原因解释为"在正常飞行中第一级发动机分离后，第二级发动机启动异常导致推力减弱"。

捞出来研究

据韩联社援引韩国军方的话说，该导弹"在到达预期坠落点之前迅速从雷达上消失了"。

韩国军方公布了这颗卫星及其发射器碎片的图片，宣布这些碎片是从黄海打捞上来的，距离韩国西海岸的Eocheong岛200公里。图片显示了一个巨大的圆柱形金属结构，其末端有一些管道和电线。

驻美国的韩国专家Ankit Panda告诉法新社："从回收的碎片中，专家将能够更好地了解朝鲜在大型多级发射器方面的专业水平。

韩日警报大作

今天早晨朝鲜的发射在日本和首尔引起了混乱。韩国首都市政厅在6:41（格林尼治标准时间21:41）发出"严重紧急情况"警报，该市所有移动电话都发出了雷鸣般的铃声。

该警报敦促居民为疏散做准备，要求"儿童和老人优先"，但后来警报取消，内政部称是一个错误。

据韩联社援引韩国军队的话说，该火箭从未威胁到首尔市区。

首尔一位两个孩子的父亲说，"现在，当真正的警报响起时，没有人会相信它。这就像《狼来了》的故事"。

日本南部冲绳县也发布了导弹警报，呼吁民众躲避。30分钟后，政府也取消了这一警报。

美国国家安全委员会发言人亚当-霍奇（Adam Hodge）说，美国谴责这次发射，它使用了"弹道导弹技术"，"有可能破坏该地区及其他地区的安全局势的稳定"。

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格也谴责这次发射，指出它是在"公然违反联合国决议"的情况下进行的。

平壤星期二宣布，它将在5月31日至6月11日把一颗间谍卫星送入轨道，以"对抗美国及其附庸的危险军事行动"。

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