马克龙在斯洛伐克力挺乌克兰，平息对其向俄罗斯让步的担心

法国/乌克兰/东欧

法国总统马克龙今天5月31日在斯洛伐克发表演讲，呼吁北约为乌克兰提供"具体和可靠的"安全保障。据法新社说，马克龙要平息东欧同行对他向俄罗斯让步的担心。

法国总统马克龙在斯洛伐克布拉迪斯拉发的全球安全Globsec论坛上发言2023年5月31日。

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力挺乌克兰

马克龙今天下午在斯洛伐克的布拉迪斯拉发举行的“全球安全”（Globsec）论坛上表示，西方必须向乌克兰提供"切实和可靠的安全保障"，其做法要比以往“雄心勃勃得多”。

马克龙说，这是7月维尔纽斯北约峰会前几周集体讨论的主题。他说，乌克兰"今天正在保护着欧洲"，而且，乌克兰“拥有如此多的武器”，在一个多边框架内，与我们一起，获得可靠的安全保障符合西方的利益。

欧盟扩大格式

对于东欧和巴尔干地区一些国家要求加入欧盟，马克龙呼吁欧盟"重新思考"其治理模式，发明几种新的“格式”，以满足东欧和巴尔干地区国家的愿望。他补充说，这是满足西巴尔干地区、摩尔多瓦和乌克兰加入欧盟的合法期望的唯一途径，它们必须加入欧盟，同时保持地缘政治的效力"。欧洲政治共同体47国即将在摩尔多瓦首都基希讷乌举行峰会。

之前，爱丽舍宫表示，法国总统这次发言的"目的是要发出一个明确的信号，表明我们长期支持乌克兰的决心，同时回到欧洲、欧盟和我们大陆的未来，特别是在安全方面"。

前苏联“冰原”国家

在7月的维尔纽斯北约峰会上，北约国家元首和政府首脑将重申他们对乌克兰的政治和军事支持。在过去的15个月里，乌克兰一直处于俄罗斯攻势的控制之下，这也让那些从苏联“冰原”上走出来的邻国感到担忧。

法国总统的一位顾问指出："这是欧洲的一个部分，由于乌克兰的局势，目前显然处于非常紧张的状态，对他们来说，北约峰会是眼前的战略愿景"。

法新社说，之前，马克龙不止一次地激怒了他的欧洲同行，因为他建议称，俄罗斯不应该受到"羞辱"，并且，建议让俄罗斯像乌克兰一样，在战后应该给予它"安全保障"，以避免重复1918年的错误，当时对战败国德国的做法导致了纳粹德国的崛起。

立陶宛总统瑙塞达曾在爱丽舍宫向马克龙发出警告说"我们必须保持团结（......）没有妥协或灰色地带的余地"。

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