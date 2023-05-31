3.5%选出的市长引爆冲突：马克龙谴责科索沃当局不尊重协议

法国/科索沃/塞尔维亚

科索沃北部塞族人拒绝由3.5%投票率选出的阿族市长走马上任，与科索沃当局发生暴力冲突，导致数十名北约士兵受伤。法国总统马克龙谴责科索沃当局没有尊重欧盟调解达成的协议。

2023年5月29日北约驻科索沃部队（KFOR）士兵在兹韦钱镇市政办公室门口与科索沃塞族示威者对抗。

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法国总统埃马纽埃尔-马克龙周三谴责"科索沃当局对科索沃局势的恶化负有责任"，此前的暴力冲突导致30名北约士兵受伤。

马克龙在斯洛伐克布拉迪斯拉发举行的新闻发布会上宣称："非常清楚，科索沃当局应该对目前的局势和未能遵守几周前达成的重要协议负责。

几天来，科索沃北部塞族地区的局势一直非常紧张，多年来，该地区一直在从危机走向危机。北部四个城镇中占多数的塞族社区的许多成员不承认普里什蒂纳的权威，而是忠于贝尔格莱德。

塞族人抵制了这些城镇4月份的市政选举，选举结果是阿族市长，投票率不到3.5%。科索沃政府上周对阿族市长的任命引发了一场风暴。

法国总统马克龙强调说：“我们已经向科索沃当局明确表示，进行这些选举是一个错误”。

他希望周四在基希讷乌举行的欧洲政治共同体会议间隙，与德国总理奥拉夫-肖尔茨"一起与科索沃总统和塞尔维亚总统"见面，"就像我们在布拉格会议场边做的那样"。

法国国家元首批评科索沃领导人不尊重协议，该协议是在欧洲调解下启动的谈判而达成，捷克谈判代表、朔尔茨总理、欧盟外交事务高级代表博雷利和马克龙本人特别参与其中。

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