北约外长会议为乌克兰加入寻求妥协方案

北约/乌克兰

北约今天周四在奥斯陆举行非正式外长会议，议题包括：乌克兰的加入、秘书长斯托尔滕贝格的继任，以及军费开支跃升。外长们试图在7月份维尔纽斯北约峰会前，为这三个棘手问题找到折中方案。马克龙提到了美国对以色列保护承诺模式。

北约秘书长延斯-斯托尔滕贝格在挪威奥斯陆举行的北约外长会议上2023年6月1日。

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法新社报道，北约非正式外长会议的讨论集中在安全保障，目的是要陪伴乌克兰走上北约成员之路，避免与俄罗斯发生新的冲突。

北约组织的秘书长延斯-斯托尔滕贝格在挪威首都重申，乌克兰将成为北约联盟的成员。但什么时候？这个问题在北约仍然存在分歧。

乌克兰总统泽连斯基今天在摩尔多瓦表示，他希望得到北约"一个非常明确的信息"，即，乌克兰将在"战后"加入北约联盟。他警告对乌克兰加入北约表达的每一个疑问都是俄罗斯将试图占领的壕沟"，将欧洲置于危险之中。

斯托尔滕贝格在奥斯陆会议开幕时宣布说："我们必须确保历史不会重演"。 "这就是为什么我们必须建立框架，在战争结束后为乌克兰提供安全保障"。

一位不愿透露姓名的外长在会后告诉法新社，美国的立场将是决定性的。美国正在等待，直到最后一刻。他们处于'倾听伙伴'的状态。

目前华盛顿拒绝让北约向乌克兰提供这种安全保障，美国国务卿安东尼-布林肯也回避了这个问题。他坚持说，美国的优先事项是加强基辅的能力，以便在战争结束后，"乌克兰将有充分的能力保护自己免受未来的侵略"。

斯托尔滕贝格补充说："现在最重要的是我们承诺帮助乌克兰自卫并夺回其领土"。

法国总统马克龙周三在斯洛伐克出席世界安全论坛时呼吁向乌克兰提供"切实和可靠的安全保障"。为了保护乌克兰，马克龙提到了美国对以色列的保护承诺模式。

法新社说，将基辅纳入北约的更广泛的东扩，是北约盟友之间更深的分歧所在。

卢森堡外长阿塞尔博恩（Jean Asselborn）认为，风险是巨大的。他说：北约即将存在75年，"以前从来没有一个处于武装冲突中的国家加入北约，因为它可能在加入的那一天触发第5条，在乌克兰的情况下，这将意味着北约和俄罗斯之间的战争。

法国外长科隆纳说，"我们正在研究这个问题"。"我们需要看看我们的国家能提供什么，不一定是在北约的框架内"。

她还说，"在维尔纽斯北约峰会上，可能不会有乌克兰加入的日期或时间表，因为许多事情仍有待决定。这是一条有阶段和进展的道路"。在短短一个多月的时间里做出决定仍然是不可能的。

加拿大外长乔利坚持说 "对乌克兰来说，重要的是获得军事装备和训练，以及财政支持。这些必须是具体的保证"。

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