拜登：瑞典将很快加入北约，这将发生我向你们保证

美国/瑞典/北约

美国总统拜登（Joe Biden）6月1日出席了美国空军学院毕业典礼，并发表讲话。他在讲话中表示：“北约比几十年来更加充满活力和团结，随着我们最新的盟友芬兰的加入它更加强大。而瑞典将尽快加入联盟”。拜登向台下的听众承诺，“这将发生。我向你们保证”。值得一提的是，他在典礼上向学员颁发最后一张毕业证书后，离开讲台时突然倒地。白宫方面称，拜登本人没事。

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拜登周一曾与土耳其总统埃尔多安通话，祝贺他的连任。拜登告诉记者，埃尔多安重申了土耳其希望从美国购买F-16战斗机，同时拜登敦促土方放弃对瑞典加入北约的反对。

拜登周四在讲话中向美国空军学院的毕业生们说，“我们看到全球挑战激增，从俄罗斯在欧洲的侵略与残暴到我们与中国的竞争，以及中间的一大堆；从日益增长的不稳定到粮食不安全再到自然灾害，所有这些都因气候变化的生存威胁而变得更糟。”

拜登告诉学员们说，应对多重挑战，美国拥有的最大优势之一是“无与伦比的联盟和伙伴网络”。他谈到，“我（担任总统）头一年的大部分时间就是在重新建立这种关系，与我们的北约盟国和其他国家，那些自愿与我们站在一起面对威胁和解决共同挑战的国家进行了数百小时的会晤。”

拜登说，“我们的伙伴关系放大了我们的力量，使我们更加有效。不要以为我们的对手不明白这一点。这就是为什么他们如此努力地试图分裂我们。我们一次又一次地看到这一点，特别是在全球对勇敢的乌克兰人民的支持中，他们捍卫自己的家庭和家园，反对俄罗斯的野蛮攻击。还记得是怎么说的吗？普京确信，北约将分裂，不会站在一起。”

拜登提及，“我们把40个国家组织在一起。美国已经召集全世界与乌克兰站在一起，捍卫美国人民所珍视的价值观：自由、主权、民主和纯粹的尊严。通过与50多个国家的联盟合作，我们提供了历史性的安全援助，使乌克兰能够自卫。”

在谈起他担任总统期间如何使美国的全球联盟和伙伴网络得到发展时，拜登强调，“北约比几十年来更加充满活力和团结，随着我们最新的盟友芬兰的加入它更加强大。而瑞典将尽快加入联盟”。面对镜头，他向台下的听众承诺：“这将发生。我向你们保证”。

仪式期间，现年80岁的拜登在向毕业学员颁发最后一张毕业证书后离开讲台时倒地，但很快被周围人扶起。对此，白宫通信联络办公室主任拉伯特（Ben LaBolt）通过推特表示，“他（拜登）没事。在他握手的时候，舞台上有一个沙袋”。根据白宫方面的说法，拜登没有受伤，他在祝贺最后一批毕业学员后，似乎被讲台上的沙袋绊到而摔倒。

周四稍早时，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在挪威首都奥斯陆参加北约外长非正式会议时向媒体表示，他本周已与埃尔多安进行了通话，并强调了在瑞典入盟方面取得进展的重要性。斯托尔滕贝格介绍说，“而且，我还将在不久的将来前往安卡拉，继续解决我们如何能够确保瑞典尽快加入的问题。”

就记者提问他将如何劝说埃尔多安在这一问题上作出让步，斯托尔滕贝格表示，“首先，我们必须记住，所有盟国，包括土耳其，都邀请瑞典成为正式成员。这发生在去年在马德里举行的北约峰会上，到目前为止，这是一个非常快速的加入过程，因为芬兰和瑞典在5月提出申请，在6月，芬兰和瑞典都得到邀请。芬兰已经是一个正式成员，当然，我相信瑞典也将成为一个成员，然后我们正在努力使之尽早发生。”

斯托尔滕贝格补充说：“我的信息是，瑞典的成员资格，北约的正式成员资格，对瑞典、对北欧国家、对挪威、对波罗的海地区都有好处，但对整个北约也是好事。这将加强北约，使北约更强大，当然，这对土耳其和所有其他盟国也是好事。”

斯托尔滕贝格重申，“邀请（瑞典）的重要决定发生在去年，它把瑞典放在一个更安全和更强大的地方。瑞典作为联盟的受邀国，在去年夏天决定邀请他们之后，瑞典现在正越来越多地融入北约结构，我们的军事结构、我们的民事结构，而且多个盟国也为瑞典提供了双边安全保证。因此，绝对无法想象，在北约没有作出反应的情况下，会有任何针对瑞典的威胁或任何攻击。”

斯托尔滕贝格说，“我将在不久的将来前往安卡拉，确切的时间，还没有决定。” 匈牙利和土耳其尚未批准瑞典加入北约，但安卡拉被认为是主要障碍。土耳其指责瑞典为库尔德工人党（PKK）成员提供安全避难所，安卡拉认为该党是一个“恐怖”组织。瑞典方面表示，正在根据两国以及芬兰去年签署的三边备忘录来解决土方的关切。

周四，当北约成员国外长在挪威举行会谈时，土耳其外长查武什奥卢在推特上对他的瑞典外相同行说：“向我们的瑞典朋友发出了一个清晰的信息! 履行你们在三边备忘录中的承诺，在打击恐怖主义方面采取具体步骤。其余的将随之而来。”

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