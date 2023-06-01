欧洲政治共同体二次峰会在摩尔多瓦举行与乌克兰共同挑战普京

欧洲政治共同体/摩尔多瓦

四十五位欧洲领导人与乌克兰总统泽连斯基周四6月1日在摩尔多瓦举行欧洲政治共同体峰会，要在这个与乌克兰接壤的小国，挑战俄罗斯总统普京。摩尔多瓦也生活在对俄罗斯的恐惧中。北约今天对该国天空实施安全措施。

广告 继续浏览后续

这个峰会的与会者在距离乌克兰仅20公里的地方汇聚，是向这两个前苏联共和国（摩尔多瓦和乌克兰）发出支持的信息。今天周四清晨，基辅遭到新的空袭，至少有三人死亡，包括一名儿童。

自5月初以来，俄罗斯一直在加强对基辅的无人机和导弹袭击，而且袭击往往是在夜间进行。乌克兰指责莫斯科想要"恐吓"平民百姓，而俄罗斯则声称是在打击军事目标。

与此同时，与乌克兰接壤的俄罗斯别尔哥罗德地区的一个城镇在今天上午遭到"不间断的打击"，造成8人受伤。俄罗斯宣布，由于该地区的轰炸加剧，数百名儿童被疏散。

乌克兰总统泽连斯基今天抵达摩尔多瓦后面对镜头说，"我很高兴来到这里"，然后，他感谢了摩尔多瓦人民"从战争的第一天起就接纳了那么多乌克兰难民"。

各国元首和政府首脑应邀来到距离首都基希讷乌35公里的布尔博阿卡村（Bulboaca）的米米酒庄（château Mimi），参加欧洲政治共同体（EPC）的第二次会议。

摩尔多瓦总统马亚-桑杜（Maia Sandu）强调说："我们将再次确认我们对乌克兰的支持，它正在抵制俄罗斯的侵略。

像去年10月在布拉格举行的第一次会议一样，欧洲政治共同体第二次会议也拍一张"全家福照片"。但这一次，会议将有一个明显的缺席者，即周日再次当选的土耳其总统埃尔多安。

今天的这张照片是在外德涅斯特（Transdniestrie）附近的布尔博阿卡村拍摄，而外德涅斯特是位于该国东部一个有30万居民的亲俄分离主义地区，这张照片将凸显普京的孤立。

欧盟外交部长博雷利强调说，"普京的俄罗斯通过对乌克兰发动的这场战争，将自己排除在这个社区之外"。

他补充说："我希望这么多领导人在这里出席会议，离乌克兰这么近，将发出一个强有力的信息，即许多国家，而不仅仅是欧盟，在捍卫国际秩序方面的团结一致"。

欧洲政治共同体是一个比欧盟更广泛的聚会：除了欧盟27个成员外，还有20个国家受到邀请。这个由法国总统马克龙设计的非正式机构汇集了具有非常不同情况和背景的国家，包括：亚美尼亚、格鲁吉亚、冰岛、挪威、瑞士、土耳其、英国、塞尔维亚、阿塞拜疆等等。

对于摩尔多瓦和乌克兰来说，这是一个重申他们急于加入欧盟的机会。摩尔多瓦总统玛雅·桑杜（Maia Sandu）周三宣布说，"摩尔多瓦的位置在欧盟"。

同一天，欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩（Ursula von der Leyen）向她发送了鼓励的信息，赞扬了该国在改革中取得的"巨大进展"。

乌克兰和摩尔多瓦在2022年6月共同取得了正式候选国地位。但仍有很长的路要走。

法国总统马克龙昨天在斯洛伐克参加全球安全论坛时呼吁欧盟重新思考其治理，并"发明几种格式"来满足这些国家的愿望。

今天周四，北约外交首脑齐聚奥斯陆，对基辅加入北约联盟的请求作出回应，这些领导人还将讨论乌克兰的安全问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅