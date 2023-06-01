法乌总统指示两国防长就培训乌克兰飞行员制定多国机制

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6月1日，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）与乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在摩尔多瓦出席第二届欧洲政治共同体（EPC）峰会期间举行了双边会晤。会后，两国领导人决定，法乌防长将就培训乌克兰飞行员和技术人员的有关事宜展开磋商，并于下一次的乌克兰防务问题国际联络小组会议上提出正式框架和机制，与其他将对乌提供相关培训的国家协商，作出共同决定。

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法乌总统会后发表联合声明称，“我们重申了2023年5月14日在巴黎举行的双边会议上达成的协议，即法国将提供防空装备，以保护乌克兰人民免受俄罗斯的打击。”

联合声明补充说，“正如2023年5月25日第12次拉姆施泰因模式会议（乌克兰防务问题国际联络小组会议）所商定的那样，我们确认我们准备建立必要的框架，根据乌克兰空军的需要开始培训乌克兰战斗机飞行员。”

联合声明指出，“根据与美国和其他有意愿的国家进行的平行磋商，我们已责成我们的国防部长们为培训飞行员和航空机械师准备正式框架和机制。这项工作将以乌克兰方面的需求为基础，并将在拉姆施泰因的下一次国防部长会议上提出，以供决定。它将涉及所有参与乌克兰战斗机飞行员培训倡议的国家。”

法乌防长就这一问题的合作或与法国向乌克兰提供法制战机的前景有关。一位法方官员2月份告诉法新社称，理论上法国可以派出13架最近退役的幻影2000-C型战斗机，但要训练乌克兰飞行员使用它们可能需要一段时间。

同样在当天，泽连斯基与英国、荷兰、波兰、丹麦、瑞典、比利时等“战斗机联盟”内的欧洲国家领导人举行了非正式会议。据乌克兰总统府介绍，与会领导人讨论了就开始培训乌克兰飞行员使用美制F-16战斗机和其他类型军机有关的实际问题。各方同意在不久的将来开始这一进程。

与会领导人还讨论了未来向乌克兰的战斗机供应和为其建立必要的基础设施的问题。泽连斯基与上述欧洲各国首脑同意，在未来与美方协商后，在拉姆施泰因模式的下一次会议上继续就建立“战斗机联盟”（乌克兰天空之盾）的正式决定开展工作。

会议期间，泽连斯基还提出，在俄罗斯加强对乌克兰城市的导弹攻击的情况下，有必要组建“爱国者联盟”的问题。

泽连斯基在周四晚的例行视频讲话中提及，通过当天的系列会谈，“我们正在为乌克兰准备新的防御决定，包括防空、航空，以及我们在地面的推进。”

泽连斯基还谈到，“我们正在为维尔纽斯的北约峰会准备真正的政治内容。我们正在为我国加入北约的道路上准备一揽子安全保障。我们正在尽一切努力使欧盟对乌克兰加入的政治决定更加接近。我们正在筹备一个基于乌克兰版和平方案的和平峰会。”

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