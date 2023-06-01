联合国表示对中国政府高层缺乏女性感到担忧

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中国政府高层没有女性和中国女性人权维护者受恐吓骚扰的情况引发联合国担忧。路透社引述说，习近平担任总书记十年间，妇女在政治和政府精英角色中的人数下降，在劳动力中的性别差距扩大。

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联合国的一份报告说，中国高层领导人中没有女性是一个令人担忧的问题，同时建议中国采用法定配额和性别均等制度，以加快妇女在政府中的平等代表权。

"自2022年10月以来，中国共产党的24名政治局委员中没有女性，这是20年来第一次，政治局常委中也没有女性。"

这个委员会说，虽然中国妇女在政治和公共生活中的代表性有所提高，但在第十四届全国人民代表大会，中妇女代表只占26.54%，令人关切。

在香港特别行政区，妇女在立法会、行政会议和行政长官办公室人员中所占的比例仅为19%。对此，委员会也表达了关切。

联合国消除歧视妇女委员会建议中国采取临时特别措施，如设立法定配额和性别平等制度，以加速实现妇女在政府、全国人大、全国政协、司法机构与外交部门的平等代表权，特别是在决策层当中。

联合国消除歧视妇女委员会周二公布了对中国的建议，同时还公布了对德国、冰岛、圣多美和普林西比、斯洛伐克、西班牙、东帝汶和委内瑞拉的调查结果。

中国：女性人权维护者处境堪忧

这份报告说，联合国消除歧视妇女委员会还对非政府组织在中国登记受到的限制过多表示关切，并指出有报告称，警察和其他官员对女性人权维护者进行恐吓和骚扰，包括使用性暴力和基于性别的暴力，而且这些人权维护者可能因参与联合国委员会的审议而遭到报复。

该委员会因此敦促中国当局在非政府组织登记的问题上废除对担保的要求，以及所有其他过度的限制。委员会还要求中国确保女性人权维护者不会因为自身的工作而受到恐吓、骚扰和报复，这些工作包括与委员会的接触。

与此同时，委员会还进一步呼吁中国调查并起诉曾骚扰和侵害女性人权维护者的肇事人，包括警察和其他国家工作人员。

路透社引述学者和活动家说，中国国家主席习近平担任党的总书记的十年间，妇女在政治和政府精英角色中的人数下降，在劳动力中的性别差距扩大。

女权主义的声音也被压制，近年来，政府越来越强调妇女作为母亲和照顾者的传统角色的价值。

中国外交部表示，中国政府 "高度重视 "妇女领域的国际交流与合作，"将认真研究委员会提出的有益意见，继续与国际社会合作，推动世界妇女事业的发展"。

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