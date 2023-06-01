越南促澳洲总理就南海问题发表强有力声明

越南/澳洲/南海

越南驻澳大利亚大使说，河内欢迎澳洲总理阿尔巴内斯就维护南海和平发表强有力的声明。河内和北京之间因中国最近入侵其专属经济区而出现了紧张关系。

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在澳大利亚总理阿尔巴尼斯将在本周末访问越南。澳大利亚《金融评论报》5月31日刊出对越南驻澳洲大使阮必成（ Nguyen Tat Thanh）的采访。这位大使呼吁即将访问越南的澳洲总理阿尔巴尼斯就维护南海和平发出强有力的声明。他说，维护国家的领土完整以及和平、稳定和秩序是越南的最高原则。

阿尔巴尼斯先生在确认此行时告诉工党议员，越南是一个越来越重要的经济伙伴。

在前往越南之前，澳洲总理阿尔巴尼斯将于本周五在新加坡国际战略研究所的香格里拉对话上发表主题演讲。

该报说，在澳大利亚努力稳定与中国的关系的同时，阿尔巴尼斯先生的行程正值越南对一艘中国研究船及其五艘护航船在南中国海争议水域的存在感到越来越愤怒之际。越南上周采取了罕见的措施，公开要求这些船只离开，但这一要求未被理睬。

这些中国船已在越南声称是其专属经济区的水域活动了三周。他们还在俄罗斯经营的天然气田附近航行。中国对南中国海的大部分地区提出主权要求，拒绝一些国家的主权要求。

阮先生告诉《澳大利亚金融评论》： "作为一个原则问题，我们非常坚决、果断和持久地努力捍卫符合国际法的主权和领土完整。这是越南的最高原则”。他补充说，"在领土问题上，捍卫每个国家的主权和领土完整符合本地区的利益。

这位越南大使还说，我们欢迎来自国际社会包括澳大利亚人的任何负责任的贡献，以维护该地区的和平、安全和秩序。"

阿尔巴尼斯先生将与他的越南同行范明正会面，预计将在气候变化、数字转型、科学合作、高等教育和打击洗钱方面作出宣布。双方更多的航班也将被强调，包括墨尔本到河内和布里斯班到胡志明市。

粤澳提升关系

澳大利亚是少数几个与越南举行年度领导人会议的国家之一。阮先生说，双方正在进行谈判，目标是将双边关系提升到“全面战略伙伴关系的水平”。

他说，去年澳大利亚成为越南的第七大贸易伙伴，而越南是澳大利亚的第十大伙伴。今年第一季度，来自澳大利亚对越南的投资猛增了157%。

在澳大利亚普遍存在劳动力短缺的情况下，阮先生说，河内希望有更多机会进入澳洲就业市场。根据CPTPP自贸协定和农业签证计划，越南打工配额分别限制在1500和1000个名额。

阮先生说："除了我们可以从各自的自然资源和财政资源中受益之外......在人力资源方面，我相信我们有很大的空间进行更好的合作，"阮先生说，他提到建筑和医疗保健是越南工人可以填补缺口的两个行业。

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