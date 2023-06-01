路透：马斯克周三下午与中国副总理丁薛祥见了面

马斯克/中国

路透社引述消息称，特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克周三下午在北京与中国国务院副总理丁薛祥会了面。丁薛祥被认为是习近平的幕僚长。据法新社的消息说，马克龙的飞机已在周四上午11点离开了上海。

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路透 6 月 1 日在香港引述一位知情人士透露，特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克周三下午在北京见到了中国副总理丁薛祥。这个消息人士拒绝提供讨论的细节。据维基百科介绍，丁薛祥被认为是习近平的幕僚长。

在与丁薛祥会面之前，马斯克在北京分别与中国商务部长王文涛和工业信息部长金壮龙会面。并在周二，与中国外长秦刚见面。

路透说，特斯拉公司和代表中国政府处理媒体查询的国务院新闻办公室没有立即回应他们的置评请求。

另据法新社今天周四发自上海的消息，埃隆-马斯克的私人飞机今天周四上午在访问特斯拉在上海的工厂后离开中国。

据中国航空公司支持的飞行追踪网站“航旅纵横”（Umetrip）的数据显示，马斯克的私人飞机今天上午11点多从上海虹桥国际机场起飞。这架飞机飞往美国德克萨斯州的奥斯汀，那里是特斯拉的总部所在地。

亿万富翁马斯克于周三晚间抵达上海。据负责特斯拉集团在中国的公共关系的Grace Tao在中国微博上发布的图片，马斯克参观了特斯拉的Gigafactory组装现场，该工厂于2019年开业。

这个帖子里有两张合影，显示埃隆-马斯克举着"Giga Shanghai"的牌子，被他的几百名员工包围。

这家美国汽车制造商在今年4月宣布，它将在上海建立第二个巨型电池工厂。据中国新闻社报道，该工厂的初始产能为每年1万块Megapack电池，应该在"2024年第二季度"投产。

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